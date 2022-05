$!Tres estudiantes santandereanas, del Colegio Reggio Amelia, ganaron el Concurso Internacional Apolo

"Quise participar porque siempre he estado en clubs de astronomía, me llama la atención lo que tenga que ver con el espacio, quería ir más a fondo de los animales, de su proceso y de la vida que tenían", relató María Camila Castellanos.

Fue un proceso decidir qué hacer, por un tiempo estuvimos considerando hacer la historia sobre unos astronautas que murieron después de que su nave no despegara y se precipitara a tierra, pero terminamos decidiendo a Laika porque ¿A quién no le gustan los perros?

Confianza en la victoria

Estas tres compañeras de clase y amigas guardaban la esperanza de poder ganar el concurso, por lo que significa tener un reconocimiento internacional y por el premio: una estancia espacial en Madrid durante una semana con todos los gastos pagos.

"Cuando terminamos el trabajo, que fueron como tres semanas de sacrificar tiempo que uno podía emplear en cualquier otra cosa, nos sentimos satisfechas, el resultado para nosotros fue excepcional, el cómic quedó perfecto. Yo le decía a mis papás, nosotros vamos a ganar esto", cuenta María Lucía.

"Yo tenía miedo, no sabía si íbamos a ganar, mi familia tenía mucha esperanza que así fuera y me asustaba que no fuera así. Cuando me enteré venía en el carro con mi papá para el colegio, me puse a gritar, fue una sorpresa muy grande, me emocioné mucho porque pensé en poner ese logro en mi portafolio, algo muy importante para mi ingreso a la universidad", dijo María Clara.

"Yo no tenía expectativas en ganar, tengo poca confianza en lo que hago y esto fue algo que me hizo despertar, que me dijo que puedo lograr demasiadas cosas si me lo propongo. Es emocionante", fueron las palabras de María Camila.