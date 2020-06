Un vestido de novia que se convirtió en una luz de esperanza

En redes sociales seguían paso a paso el viaje que el hermoso y particular vestido había emprendido desde Bucaramanga hasta Ocaña, donde vive Daniela y donde se habría de realizarse la boda ese sábado 17 de mayo.

Pero Daniela y quien hoy es su esposo tomaron la decisión de casarse: no querían dar más largas para llevar a cabo el enlace tan anhelado: “En estos tiempos de crisis donde nuestros proyectos y nuestros planes se vieron afectados mi esposo y yo tomamos la decisión de seguir con nuestros planes de boda y cumplir este propósito que Dios tenía, así que nos arriesgamos para tener nuestro matrimonio soñado, seguimos con los preparativos, seguí con mi diseño de vestido”, cuenta.

La emoción era incontenible para Vicky y su equipo de trabajo: ese vestido de novia no solo cumplía el sueño que había sido postergado de una novia enamorada, era también una luz de esperanza para Vicky y su gremio, fuertemente afectados por la crisis económica que se derivó de la pandemia por la COVID-19.

“Mi esposo y yo tomamos la decisión de seguir con nuestros planes de boda y cumplir este propósito que Dios tenía, así que nos arriesgamos para tener nuestro matrimonio soñado”, cuenta Daniela.

“Tuvimos que cambiar los protocolos, ella con todos los métodos de seguridad se traslada al taller donde también resido. Adaptamos el espacio para que Ernelda Isabel (encargada de confeccionar el vestido y parte del equipo de Vicky) no tuviera que subirse a un transporte público, sino que se quedara aquí durante cuatro días seguidos. Así garantizábamos su seguridad y nuestra seguridad. Virginia, Andreina (bordadoras y también parte del equipo) y yo bordamos completamente el vestido teniendo el tapabocas todo el tiempo puesto y lavándonos las manos cada hora y media”, cuenta Vicky.

Vicky y Daniela se habían visto solo una vez y no podrían volver a verse, así que la diseñadora trabajó incansablemente durante cuatro días para confeccionar a tiempo el vestido y con todos los protocolos de seguridad.

“Queríamos que el tapabocas hiciera parte de su ajuar para que no se viera como un tapabocas quirúrgico”, cuenta Vicky. Y, en realidad, parece caer como anillo al dedo al vestido, con un toque chic y, por supuesto, acorde a los tiempos.

“Buscamos una empresa segura que fuera lo más rápido posible a Ocaña y que llevara el vestido de manera segura, de manera delicada. Encontramos una empresa que está ubicada en San Francisco, Ocaña express. Hablé directamente con el dueño, le conté la historia y él mismo me dijo que no se podía llevar como una mercancía normal, que era importante. Yo veía que lo tomaban con la misma alegría, con la misma esperanza que nosotros de que todo saliera bien. Nos sugirió que el vestido viajara en el transporte como copiloto del chofer, así viajó el vestido a Ocaña”, cuenta Vicky.

“Hoy puedo decir con seguridad que mi día fue un día soñado y esta es mi manera de incentivar a aquellas personas que tenían sus planes, sus proyectos y que por este virus se vieron afectados. Los invito a que los hagamos realidad, a que no nos quedemos con las ganas al contrario que demos todo de nosotros para poder hacer realidad nuestros sueños y nuestros planes”, dice Daniela.

Era la primera vez que Vicky hacía un vestido de novia así, contrarreloj y en estas circunstancias tan inesperadas. Y aunque su gremio tendrá una reactivación tardía, no se amilana: “para mí ya no es la palabra reinventarse, sino evolucionar. Esta prueba nos ha servido para traer a nuestra empresa nuevos productos que teníamos la capacidad de producir, pero por estar siempre en la misma rutina no lo habíamos contemplado. Unas personas quizá se sienten a llorar, pero otros como nosotros, nos ponemos a hacer pañuelos”, cuenta Vicky.