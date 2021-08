Una bumanguesa emprende para costear gastos médicos de su hijo

Luego de siete ciclos de quimioterapia los médicos lograron reducir el tumor y así poder retirarlo del cuerpo de Samuel, bajo las secuelas de esta enfermedad el niño y su madre se dirigirán a finales de este mes a Bogotá para un trasplante de médula que se realizará en la Fundación Hospital De La Misericordia.

“El proceso de un cáncer es algo muy fuerte, es duro económicamente, psicológicamente y físicamente para el niño que lo sufre y la mamá que lo acompaña” agregó Laura Amaya, madre de Samuel.

Tiempo atrás, Laura trabajó en un call center, que al conocer su situación le otorgó una licencia no remunerada que cubría su seguridad social. Al no poder trabajar en modalidad virtual esta mujer recurrió a hacer rifas y vender lasaña a domicilio para poder recolectar un poco de dinero y así suplir los gastos de sus hijos y de ella misma, ya que por la ocupación con su hijo, el tiempo no le permite trabajar como antes.

Vea también: Este miércoles continúa la jornada de vacunación contra COVID-19 en Bucaramanga y el área

“Los tratamientos de oncología no me cuestan nada, pero gastos como alimentación, transporte, vivienda y manutención, sí” agregó Amaya.

Por esta razón, Laura en compañía de una de sus amigas, decidieron crear un emprendimiento que aunque aún no tenga un nombre oficial, les ha proporcionado buenos resultados económicos que aportan significativamente a su familia.

“Realmente la idea es de Andrea Castellanos, una amiga cercana que me dijo que hiciéramos algo para generar ingresos, ella me impulsó y me dio el ánimo para emprender.”

Por el momento realizan accesorios para cargar lentes y tapabocas hechos por ellas mismas en bisutería con un costo de $15.000, pero a medida de que su ventas crezcan pretenden realizar pulseras y otros productos que agraden al público.