Una charla | Johana Bahamón habla de las segundas oportunidades

Para empezar, es importante recordarle a los lectores por qué usted le dijo adiós a la actuación y terminó con el proyecto de Segundas Oportunidades.

Fui actriz durante 15 años y por ese personaje que estaba haciendo en ese momento, me invitaron a la cárcel de mujeres a ser jurado en un evento. Era la primera vez que estaba en una cárcel, obviamente conocí la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy diferente a estar ahí, conocer lo que realmente pasa adentro, las historias, los seres humanos que están privados de la libertad, y desde ese momento fue para mí imposible ser indiferente a hacer realidad que conocí. Creo que no puede estar privado de su libertad, pero no de su dignidad, y eso fue lo que me motivó a empezar a trabajar. Empecé en la cárcel de mujeres, pero trabajamos actualmente con hombres, mujeres, jóvenes, familiares de personas privadas de la libertad, y con personas que la han recuperado.

La reconciliación es un proceso clave en el trabajo que usted y su fundación realizan. ¿Cuál cree usted es el papel de la mujer en este escenario, en Colombia?

La reconciliación es algo que me ha motivado, me ha cambiado la vida y lo que motiva mi trabajo en este momento. En la Fundación Acción Interna, nosotros trabajamos no solamente para una resocialización, lo hacemos también por una reconciliación entre la población carcelaria y la población civil; por eso, nuestras actividades están encaminadas a que existan espacios de encuentro por medio del teatro, de la gastronomía; tenemos un restaurante que abrimos en una cárcel, hacemos el Festival Nacional de Teatro Carcelario, y todo esto es con la finalidad de generar espacios de reconciliación, de perdón de amor.

Muchas mujeres que la han escuchado en este auditorio, le han ofrecido su apoyo y quieren que la Fundación Acción Interna llegue a Bucaramanga, lo cual deja ver que su labor impacta más allá del trabajo en las cárceles. ¿Cómo fomentar y apoyar el liderazgo femenino desde iniciativas como la suya?

Creo que cualquier idea de cualquier persona, desde que se haga con el corazón y con pasión, y sobre todo, que la finalidad sea el bienestar común por encima del bienestar individual, tiene un éxito asegurado. Yo creo que el sentido de la vida de cualquier ser humano se pierde si no se hace nada por los demás.

¿Qué consejos le da a las jóvenes que buscan inspirarse y encontrar su propia voz en un mundo que a menudo las silencia?

Que oigan su voz, que oigan la voz de su corazón, que crean en esa voz interior, en ese mensaje que les está mandando su corazón. No va a ser fácil generar cambios, generar nuevas posiciones e ideas, no es fácil, pero nada que valga la pena realmente tiene un camino fácil. Entonces, que se motiven, que crean firmemente en lo que quieren hacer y que estén convencidas. Si es algo que realmente va a mejorar la calidad de vida de otras personas, seguramente la misma vida las va a guiar por el camino que es, para que pueda resultar exitoso.

¿Cuál es el papel de la colaboración y el empoderamiento mutuo en el liderazgo femenino y cómo podemos trabajar juntas para lograr cambios significativos en nuestras comunidades y en el mundo?

Creo que, como en todo en la vida, el trabajo en equipo es indispensable. Lo que nosotros hemos logrado en estos diez años con la fundación Acción Interna no hubiera sido ni el 1 % si no lo hubiéramos hecho con un gran equipo de trabajo, no solamente de la Fundación sino con las alianzas con otras entidades, otras mujeres, otras personas, con el sector público, con el privado. Pero es unir y unir cada vez más a las personas que quieren apoyar la causa. Creo que así es como mejor se obtienen resultados.