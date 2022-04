Línea de contacto

Si se le extravió un documento o si quiere dar a conocer alguna agenda, comuníquese con el periodista Euclides Kilô Ardila, a través del correo: eardila@vanguardia.com En este espacio se le hará eco a su petición.

Perdió los papeles

Elvis Humberto Díaz Ortiz extravió su cédula de ciudadanía, el pase de conducción, el documento de identidad de la empresa y las tarjetas bancarias. Si los encuentra, repórtelos a este correo: elvishumberto@gmail.com

Farmacia de turno

Droguería Económica: Carrera 26 # 33- 96. Teléfono: 607- 6323128. Cierra a las 7:00 p.m.

Pico y placa

El pico y placa en Bucaramanga regirá así en estos días: Mañana, 11 de abril, no podrán circular entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. aquellos vehículos (motos y carros particulares) cuyos últimos dígitos de sus placas terminen en 5 y 6; el martes, 12 de abril, 7 y 8; y el miércoles, 13 de abril, 9 y 0. Ni el jueves ni el viernes santos regirá la medida; pero el sábado santo, 16 de abril, no podrán circular entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2.

Denuncia

Los vecinos de la calle 36 con 2A denuncian que, una empresa de servicio público abrió el pavimento en la esquina de esta cuadra y no reselló la zanja.