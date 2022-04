$!Una columna de servicio comunitario

¡Contáctenos!

Si se le extravió un documento, si está interesado en saber cuáles son las farmacias de turno, si quiere conocer de primera mano cómo rige el Pico y Placa o si se le perdió la mascota de su casa, comuníquese con el periodista Euclides Kilô Ardila, por intermedio del siguiente correo electrónico: eardila@vanguardia.com

Aquí él le hará eco a su solicitud.

Farmacias de turno

* Droguería La Gran 21: Calle 50 #21-04. Teléfono: 607- 6423451.

* Droguería Cruz Verde: Calle 56 #32-67. Línea: 01800-0999991.

Caminata

El próximo 24 de abril, a partir de las 7:00 de la mañana, se iniciará la caminata que irá desde Floridablanca hasta la Vía a Cúcuta. El punto de encuentro será el barrio El Carmen. Teléfonos: 3164333563 / 3006121513.

Pico y Placa

Hoy no pueden circular los carros particulares ni las motos cuyas placas terminen en los dígitos 7 y 8. La restricción rige de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Se busca

Tita es una gatica criolla, de un año y medio aproximadamente, que se perdió en la vía Lebrija- San Vicente de Chucurí el pasado miércoles, 13 de abril.

Marta Liliana Mancilla es la dueña de Tita, una gatica criolla, de color blanco y ojos de dos colores, que se perdió el pasado Miércoles Santo, como a las 5:00 p.m. en la vía a San Vicente de Chucurí.

Ella relató que la llevaba con ella en un guacal, pero que en la camioneta doble cabina en la que iba a viajar no cabía, por ello decidió que viajara atrás en el platón del vehículo: “Cuando llegué a San Vicente la gatica no estaba, fue un error mío por no estar más pendiente, pero no pensé que se fuera a perder”.

Señaló que posiblemente se pudo salir o se la pudieron haber robado en medio de un trancón que hubo en una estación de servicio de Lebrija, por la vía a San Vicente.

Añadió que Tita no es una gata confianzuda, que teme que esté en medio de la carretera o el monte asustada. “La he estado buscando todos estos días. Justo hoy me voy con una amiga para seguirla buscando monte adentro. Yo sé que va a aparecer”.

Si la ha visto, llame a los teléfonos: 3153642311 / 3155919583. Sus dueños ofrecen recompensa. (Ver foto)