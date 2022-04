$!Una década de promesas incumplidas en la vía Palenque-Café Madrid en Bucaramanga

Además de los miles de conductores que a diario usan este corredor para llegar a sus sitios de trabajo, transportar mercancías, entre otras labores cruciales, miles de habitantes en barrios y asentamientos humanos aledaños a dicho corredor vial también sufren las graves fallas y daños que desde hace una década se reportan entre el Palenque y el Café Madrid.

Este martes funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga informaron a Vanguardia cómo avanza la gestión para rehabilitar esta importante carretera, y además aseguraron que en próximos días se dispondrá una cuadrilla de trabajo para atender los huecos y hundimientos más críticos.

Una década de solo anuncios

En 2012 se advirtieron múltiples hundimientos en esta doble calzada, que con el pasar de los años se agudizaron y ya representan auténticas ‘trampas mortales’ para los conductores. En 2014 se determinó que es necesaria la rehabilitación total de la vía ante los graves daños, trabajos que todavía no se ejecutan.

“Nos unimos a esta protesta para exigir el arreglo de la vía. Yo tengo un hijo en silla de ruedas y es toda una lucha poder transitar por la carretera, hay muchos tramos destapados, todo es barro, y la fuerza ya no me alcanza para ayudarlo. Gracias a Dios cuando la Policía me ve pasando con él me ayuda, así como algunos vecinos”, manifestó María Luisa Rey, de 70 años de edad y quien reside en el asentamiento humano Puente Nariño, en cercanías del barrio Bavaria 2 en el norte de Bucaramanga.