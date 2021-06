Rocío Paredes y su esposo tenían a su hija de 10 años estudiando en una institución educativa privada de Bucaramanga y tomaron la decisión de cancelar la matrícula allí para inscribirla en un colegio oficial, ante la imposibilidad de seguir pagando la pensión.

“Pagábamos cerca de $700.000 de pensión en 2020 para tener a la niña en la casa. En medio de la crisis se nos bajaron los ingresos. El colegio no rebajaba ni el 10% de la pensión, así que conseguimos un cupo en un colegio público y allí está. No es lo mismo. Pero era eso o desescolarizarla y esto último no era una opción para nosotros como familia”, afirmó.

Como Rocío, muchas familias en la ciudad, en el departamento y en el país tomaron esa misma decisión de cambio. Así que, con el fin de indagar sobre el fenómeno de los traslados de estudiantes de colegios privados a oficiales, en el marco de la pandemia, el Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Universidad Javeriana, buscó cifras, las analizó y habló de los efectos de esta migración.

Luz Karime Abadía Alvarado, codirectora de LEE, aclaró como la información sobre el traslado de estudiantes de instituciones educativas del sector privado al sector oficial no es abierta al público e, incluso, el Ministerio de Educación no la tiene aún consolidada, o al menos no públicamente, se hizo solicitud directa a las 96 Secretarías de Educación del país, pero hasta el 2 de junio de 2021 solo recibió respuesta de 33 entidades territoriales.

De ahí se pudo concluir que, en 2020, cerca de 26.500 estudiantes de colegios privados se trasladaron a uno oficial, en 33 regiones del país. Esto equivale a que 1 de cada 33 estudiantes de colegios privados, migraron a colegios oficiales.

El informe destaca a Barranquilla con 4.148 traslados, Bucaramanga con 3.573 traslados y Cartagena 3.462 traslados, como las secretarías de educación que reportaron mayor cantidad de migración de estudiantes al sector oficial.

Sin embargo, en el listado, se puede observar a Piedecuesta con 1.105 traslados, Girón con 787, Barrancabermeja con 613 y Santander (como entidad territorial que congrega a los 82 municipios no certificados) con 50. Es preciso tener en cuenta que estas cifras tienen una actualización constante.

Cabe destacar que, si bien, los datos no consolidan una muestra representativa, sí son preliminares e indican cambios notorios en la composición de las instituciones educativas. Por eso, el llamado es que se haga una buena medición de este fenómeno y se monitoree de forma constante.

“Sabemos que por la crisis económica que está dejando la pandemia, muchas familias no van a poder seguir costeando las matrículas en los colegios privados y la opción es el traslado hacia colegios oficiales y eso podía tener efectos”, indicó Abadía Alvarado.

¿Hay consecuencias?

Los efectos de los que habla la Codirectora de LEE sobre el ingreso de una mayor cantidad de menores a las sedes educativas oficiales es el aumento en el número de estudiantes que, en promedio, debe atender cada docente; por lo cuales se podría tener una reducción en los niveles de calidad de la enseñanza y, en algunos casos, la infraestructura podría ser insuficiente.

Sin embargo, también podría darse el “efecto de pares” que, según estudios internacionales, los nuevos estudiantes pueden transmitir parte de sus conocimientos a los nuevos compañeros de colegios oficiales, por vía de la interacción. En contraste, también podría darse el efecto de empezar a tener un menor rendimiento académico.

Asimismo, se podrían tener un impacto psicoemocional que podrían generar estos cambios de colegio para los estudiantes, que implica un cambio de ambiente de estudio, de profesores, de compañeros, de metodologías de enseñanza. Para ello, los analistas sugieren el fortalecimiento de los cuerpos de asistencia psicoemocional en los colegios.

Abadía Alvarado concluyó que esta cifra seguirá aumentando. A su juicio, “es posible que este año tengamos más estudiantes traslados a colegios oficiales porque no tendrán que pagar costos de matrícula y pensión, que en algunos casos son bastantes costoso, aunque también hay que considerar los que saldrán del sistema educativo, algunos con condiciones muy desfavorables”.