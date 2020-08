¡NO AL CONFINAMIENTO!

“Una de las causas del incremento en los contagios en Santander obedece a las demoras en la toma de muestras y resultados, además de la negligencia de las EPS a la hora de dar indicaciones a los “sospechosos” que los consultan”.

Así lo referenció el profesional Carlos Ortegón, vocero de los empresarios, al tiempo que dijo: “todo ello trae como consecuencia que no sea posible establecer un cerco epidemiológico efectivo. Y es que si las personas no saben qué hacer y además de eso hay demoras en la toma de muestras y en la entrega de resultados, pues perdimos el año. Y a las autoridades lo único que se les ocurre es extender y endurecer el confinamiento cuando ahí no esta el problema”.

“Puedo documentar demoras en la entrega de resultados de muestras PCR de más de 10 días y más días de demoras para dar indicaciones y tomar muestras de un “sospechoso” (por haber estado en contacto con un positivo) asintomático”, añadió.

Y agregó: “Así es imposible establecer el cerco epidemiológico. Cuando toman las muestras o se saben los resultados, los sospechosos asintomáticos quién sabe a cuantas personas han contagiado. Es preciso ser más diligentes en este tema”.

“El cierre del cuadrante del Centro de Bucaramanga fue un fracaso, la gente no respeta a la autoridad y las campañas educativas brillan por su ausencia; además de que los ‘comparendos’ son un saludo a la bandera”, argumentó.