¿Usar o no el tapabocas para prevenir el Coronavirus?

Tras la llegada del Covid-19 a Colombia, algunas entidades públicas de Bucaramanga, que brindan atención al cliente, decidieron que sus empleados usaran tapabocas diariamente, así como alcohol glicerinado, para disminuir el riesgo de contagio de esta y otras enfermedades respiratorias.

Pese a que los expertos han hecho el llamado, en repetidas ocasiones, a usar de manera correcta el tapabocas, muchos ciudadanos se alarmaron e incrementaron su uso, por miedo al contagio de enfermedades.

Tal fue el pánico generado entre los bumangueses, que en muchas de las farmacias los tapabocas se agotaron.

Para comprobar la magnitud de la situación, visitamos diez droguerías, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, y encontramos que en ocho de ellas, las mascarillas quirúrgicas se acabaron.

Lea también: Infórmese, no caiga en los mitos que rondan el coronavirus.

En las dos restantes, donde aún hay reservas, un tapabocas que normalmente cuesta $200, $500 o $600, dependiendo del establecimiento, ahora vale $1.000 o $1.500.

Incluso, uno de los regentes de farmacia manifestó que la distribuidora, que antes le despachaba 100 cajas por 50 tapabocas, hoy solo le entrega dos.

Otros afirmaron que gente inescrupulosa se aprovechó de la situación, acaparó las reservas, no solo de tapabocas, sino de gel antibacterial, y los está revendiendo a precios elevados.

Aún hay tapabocas

Ante la falta de mascarillas, no solo en Bucaramanga, sino en diferentes ciudades del país, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aclaró que hasta el pasado jueves 5 de marzo, el listado de unidades de tapabocas en stock, era de 9 millones 392 mil 435 unidades.

Además, la entidad reveló que existen 53 registros sanitarios de tapabocas en Colombia, 45 que corresponden a importación y ocho a fabricación nacional.

Julio César Aldana, director General del Invima, invitó a todos los titulares de registros sanitarios de tapabocas a fortalecer sus procesos logísticos para asegurar la distribución equitativa en todas las regiones del país, y a contemplar la posibilidad de aumentar su producción tras la llegada del coronavirus.

¿Qué tanto protegen los tapabocas?

Sobre el uso del tapabocas, para protegerse del Covid-19 o de otra enfermedad respiratoria, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dicho que si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del virus (sobre todo tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario usar mascarilla clínica.

“Recuerde que las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y tenga en cuenta también que, si no está enfermo o no cuida de una persona que lo esté, está malgastando una mascarilla”, se lee en la guía de orientación al público de la OMS sobre la enfermedad.

Alexander Torres, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Santander, explicó a Vanguardia cuándo se debe usar el tapabocas e hizo el llamado a la calma y a evitar su uso excesivo.

Por directriz del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud, INS, quienes deben usar el tapabocas son aquellas personas que tienen alguna sintomatología respiratoria (tos, resfriado o secreción).

“La población general que no está enferma, no debe utilizar tapabocas. En lugar de convertirse en un factor protector para evitar la enfermedad, se puede convertir en un factor de riesgo, pues si todo el tiempo me estoy tocando la cara con las manos, para acomodarme el tapabocas, aumento las posibilidades de adquirir una enfermedad respiratoria y contagiar a otros”, señaló Torres.

¿Cuál es el tapabocas recomendado?

Si tiene síntomas de una enfermedad respiratoria usar un tapabocas convencional está bien. No necesita el que usan los médicos, que son de alta eficiencia (N95). “Estos tapabocas están restringidos únicamente para personal de salud, es más, por indicaciones de la OMS se debe usar solo para ciertos procedimientos médicos. No es mayor el beneficio que le va a generar tener este tapabocas”, enfatizó el epidemiólogo.

¿Cuándo debo usarlo?

En personas sanas no existe razón alguna para usar un tapabocas, excepto si está en contacto cercano con personas que tengan secreciones respiratorias, que no lo use. Si padece una enfermedad respiratoria, sí se hace indispensable el uso de mascarilla convencional para evitar enfermar a otras personas.

¿Por cuánto tiempo debo usarlo?

Según Alexander Torres, el tapabocas debe usarse por el tiempo que duren los síntomas de la enfermedad y debe cambiarse cada vez que esté humedecido. La recomendación es cambiarlo por lo menos tres veces al día.

¿Qué hago con los tapabocas que ya utilicé?

Un tapabocas no se puede lavar ni reciclar. Después de usado debe desecharse en la basura y lavarse las manos, con agua y jabón o alcohol glicerinado, principal recomendación además de usar la mascarilla.

“El Coronavirus es una gripa que aún no sabemos cómo se va comportar en nuestro territorio. Una cosa es cómo se registra en China y otra en Colombia, pues las condiciones ambientales de China son diferentes a las nuestras”, aclaró Alexander Torres.

Además, mencionó que ocho de cada diez personas que padecen el virus lo desarrollan de forma leve. El lavado de manos evita el 50 % de las infecciones respiratorias.

Al toser o estornudar sin tapabocas debe usarse un pañuelo desechable, y posteriormente lavarse las manos. Si no tiene pañuelo debe toser o estornudar en la parte interna del codo, para evitar la propagación del virus.