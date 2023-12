$!¿Usted lo haría? Solo tres de cada diez víctimas denuncian los delitos en Bucaramanga

Dicho estudio logró determinar que en Bucaramanga solo alrededor del 31,5 % de las víctimas de delitos realizan las denuncias ante las autoridades. Miles de casos no son registrados en las estadísticas de criminalidad que manejan entidades como Policía y Alcaldía, a los cual se le denomina la ‘cifra oculta’.

Es decir, las siete personas restantes en mención sufrieron delitos como hurto y lesiones personales, entre otros, pero no radicaron las denuncias correspondientes ante los organismos competentes.

Es impresionante la ‘cifra oculta’ de delitos que se reporta actualmente en Bucaramanga. Según los indicadores oficiales, cerca del 68,5 % de los actos delictivos quedan en la impunidad y ni siquiera llegan a ser conocidos por las autoridades competentes, debido a que las víctimas no denuncian.

El porcentaje de denuncias disminuyó

“La cifra oculta, es decir, el número de personas que no denunciaron los delitos ocurridos ante ninguna autoridad competente se ubicó en 71,2 % para el total nacional, 69,1 % para cabecera y 83,9 % para centro poblado y rural disperso”, informó el Dane.

Las razones principales

La desconfianza de muchos ciudadanos frente a la labor ejercida por las autoridades sigue siendo la principal causa del bajo porcentaje de denuncias, tanto en Bucaramanga como en el resto del país.

Según el Dane, “entre las razones por la cuales las víctimas de algún delito no denunciaron el hecho ante las autoridades competentes, la que tuvo el mayor porcentaje de respuesta fue las autoridades no hacen nada para los delitos de: hurto a personas con 52,0 %, hurto a residencias con 42,0 % y hurto a vehículos con 42,8 %”.

En delitos como extorsión o intento de extorsión e incidentes de seguridad digital muchas víctimas consideraron que era innecesario radicar la denuncia formar, con 37,0 % y 35,6%, respectivamente.

Para la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, “la ausencia de resultados en la investigación de crímenes, en especial de los delitos contra el patrimonio, hace que la gente desconfíe del sistema y que no vea ningún incentivo en hacer las denuncias”.

No obstante, expertos y autoridades señalan que las denuncias proporcionan detalles clave para generar diagnósticos en materia de inseguridad ciudadana, para llevar una trazabilidad sobre las conductas delictivas y para trazar planes que permitan contrarrestar el delito según su dinámica en cada zona de la ciudad.

“En estos casos la víctima no debe hacer un juicio de conveniencia particular, sino colectiva. Es probable que el ladrón del celular no aparezca, ni que el ladrón vaya a la cárcel, pero los datos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se pueden recolectar a partir de las denuncias, pueden ayudar a adelantar estrategias de prevención en las ciudades”, indicó la Corporación Excelencia en la Justicia.

Si usted es víctima o tiene información sobre algún delito, puede acudir a cualquier sede de la Policía Nacional o de la Fiscalía General de la Nación para radicar la denuncia de manera formal.

Igualmente puede interponer la denuncia a través de una plataforma virtual habilitada en conjunto por la Policía y la Fiscalía (adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar).