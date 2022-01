Usuarios de Coomeva EPS en Bucaramanga viven “un calvario”

Tras la orden impartida por la Superintendencia Nacional de Salud para que se liquide la EPS Coomeva, en el área metropolitana de Bucaramanga crecieron las quejas de afiliados que advierten retrasos y desatenciones en sus tratamientos.

Este es el caso de Hermes Pineda, uno de los más de 110 mil usuarios afectados en Santander debido al proceso de liquidación que se inició contra Coomeva.

Pineda expresó que se siente “en el limbo”, ya que desde el primero de febrero entrante Coomeva suspenderá las atenciones por orden de la Supersalud y hasta la fecha él no sabe cuál otra EPS le brindará los medicamentos y procedimientos que necesita.

“Hoy (sábado pasado) tenía programada una cita con especialista porque me diagnosticaron cáncer y debo iniciar tratamiento, pero los médicos me dijeron que se había aplazado y reprogramado la cita, que estuviera pendiente a qué EPS me trasladan. Así estamos muchos usuarios, hasta ahora no sabemos qué entidad nos atenderá, no nos han enviado un correo ni notificación. Esto es un calvario”, denunció Hermes, quien además espera medicinas para el problema que tiene en su corazón.

Justamente el pasado sábado, el Ministerio de Salud informó que a partir de este 1 de febrero los afiliados de Coomeva comenzarán a recibir atención por parte de 14 entidades promotoras de salud en el país.

“Se recomienda que, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud, el afiliado cotizante o cabeza de familia se contacte con la EPS asignada y efectúe la actualización de sus datos básicos y de su grupo familiar”, informó dicha cartera ministerial.

A través de su portal web el Ministerio de Salud habilitó la siguiente página www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx, en donde los afiliados de Coomeva pueden confirmar a qué EPS fueron trasladados.

“Hacemos un llamado a la Supersalud para que se aclare esta situación a los usuarios y exista suficiente información. Necesitamos que se nos garanticen los procedimientos que ya teníamos programados con Coomeva”, agregó Hermes Pineda, usuario que sufre problemas de atención.