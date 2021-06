$!‘Vacunarse es un paso, no significa haberle ganado la batalla al COVID-19’

El Ministerio de Salud y Protección Social ha sido claro que mientras no se alcance la inmunidad de rebaño, vacunando al 70% de los colombianos, salir a la calle y estar en contacto con otras personas sin guardar las medidas de protección sigue siendo un riesgo. En ese sentido, se debe continuar con las medidas de distanciamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas.

Minsalud aclara que las vacunas contra el COVID-19 tienen el virus inactivado; por ende, no se inyecta el virus como sucede con otro tipo de vacunas. En estos casos lo que hace la vacuna es “despertar” o generar anticuerpos que permitan enfrentar el virus en caso de contagio.

Sí. Sigue existiendo el riesgo dependiendo de la vacuna, ya que la eficacia para evitar la muerte varía, es de alrededor del 80% para el caso de la Sinovac y de alrededor de 95% para la de Pfizer y AstraZeneca. Esto quiere decir que la probabilidad de morir por COVID-19 en las personas vacunadas disminuye entre un 80% y 95% comparado con las personas no vacunadas.

Si, incluso con las dos dosis aplicadas se puede contagiar porque la eficacia de las vacunas para contagio y enfermedad no es del 100%. Se puede llegar a complicar y también puede ser infecciosa para las personas que estén alrededor.

Esto último significa que como no hay Unidades de Cuidados Intensivos disponibles para todos los casos que la requieren, el cuerpo médico tiene que priorizar a aquellos pacientes con mayor posibilidad de sobrevivir, usualmente son los más jóvenes sin comorbilidad.

Las personas deben esperar al menos dos semanas para que tengan el efecto completo de la vacuna. Es importante recordar que no todas las vacunas tienen la misma efectividad, por eso debemos seguir cuidándonos, ya que ninguna de las vacunas es 100% efectiva para evitar los casos graves de la enfermedad; sobre todo, en estos momentos, porque tenemos el pico más alto presentado en el área metropolitana de Bucaramanga, estamos con UCI al 100% y se está realizando Triage Ético.

Esto puede ocurrir porque las personas se confían, estamos acostumbrados a otro tipo de vacunas con las que se tiene mucha experiencia. Entonces la gente cree que cuando se vacuna no le va a dar la enfermedad, ni la infección. Sin embargo, en este caso es muy importante continuar con las medidas porque con estas vacunas tenemos muy pocos estudios sobre qué tanto tiempo van a lograr proteger a la población y por qué un porcentaje de los vacunados puede enfermarse.

SÍ. Las personas deben esperar al menos dos semanas o 15 días a partir de la aplicación de la segunda dosis para poder tener el efecto completo de protección que da la vacuna, entonces es muy importante que hasta no terminar ese periodo se sigan cuidando.

Las personas vacunadas con las dos dosis, ¿deben cuidarse como si no estuvieran inmunizadas?

¿Por qué una persona vacunada puede infectarse, enfermarse y morir?

Son muchas causas. Una poco frecuente es la inadecuada manipulación de las vacunas. Además, con cualquier tipo de vacuna hay un porcentaje muy bajo de personas que no responden a ella, eso es poco frecuente, pero existe.

Aunque responda, es decir haga anticuerpos, puede no desarrollar una suficiente cantidad o calidad de anticuerpos. A veces las condiciones inmunosupresoras como algunas enfermedades de base, por ejemplo, afectan la inmunidad.

Además, se está estudiando el componente genético porque se ha visto que algunas personas se complican más que otras; por ejemplo, familiares que enferman gravemente.

Una persona que ya tuvo COVID-19, ¿en cuánto tiempo se puede vacunar?

La recomendación en Colombia es de tres meses o 90 días después de haber iniciado sintomatología porque en este tiempo las personas tienen anticuerpos muy altos, entonces van a estar protegidas. La idea es que como hay escasez de vacunas, entonces esas personas se vacunen después para darle prioridad a quienes no hayan estado infectadas.

¿Cuál es la frecuencia de contagio entre las personas vacunadas?

No es posible precisar. Depende de la vacuna y para poder saber esto se tendría que monitorear frecuentemente a la persona para detectar las infecciones, incluso las asintomáticas, lo cual es bastante complejo.

Justo se está estudiando qué tanto se bloquea la transmisión de la infección después de la vacunación.

¿Qué implicaciones tiene para una ciudad que las personas se nieguen a vacunarse por mitos o porque no está disponible la vacuna de la farmacéutica de su preferencia?

El efecto de la negación genera es que la persona no tenga la protección que da la vacuna para efectos graves, así sea la de menor protección es la de Sinovac (que tiene alrededor de 80% de eficacia para evitar la muerte por COVID-19). Si la persona no se vacuna no va a tener esa protección y en estos momentos es crucial cuando tenemos los servicios de salud colapsados.

No vacunarse es seguir mucho más expuesto y vulnerable al SARS-CoV-2.

¿La variante P.1 detectada por primera vez en Brasil ‘burla’ la inmunidad de las vacunas?

Está en estudio. Se ha visto que a nivel de laboratorio se reducen los títulos anticuerpos neutralizantes contra esta variante generados por la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca. Esos son anticuerpos que se generan después de que le ponen la vacuna y que bloquean el virus.

Se ha encontrado una disminución de esas cantidades de anticuerpos neutralizantes, pero eso es a nivel de laboratorio, aún no está claro el efecto a nivel del individuo una vez se infecta con la variante P.1. Son dos cosas diferentes, una cosa es cuando uno mide en el laboratorio y otra cosa es cuando se mide en las personas.