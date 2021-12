Vacúnese contra el COVID-19 en Bucaramanga y el área

Bucaramanga

La ciudad contará con la aplicación de primeras dosis de AstraZeneca y Sinovac para la ciudadanía mayor a 18 años, primera dosis de Moderna para población de 12 a 17 años y primera dosis de Pfizer para jóvenes de 12 a 17, mayores de 50 años, gestantes con más de 12 semanas y lactantes hasta 40 días postparto.

Este miércoles la ciudad recibió 7.000 unidosis de la vacuna de Janssen para toda la población mayor de 18 años, disponible ya en todos los puntos de vacunación.

Recuerde que ya podrá vacunar a los niños de 3 a 11 años con la primera dosis del biológico Sinovac. La ciudad tendrá disponibilidad de segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca para mayores de 18, segunda dosis de Moderna para mayores de 12 años y segunda aplicación Pfizer para las personas que necesiten completar su esquema de inmunización.

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, la ciudadanía podrá asistir a cualquiera de los 26 puntos activos como los centros de salud de los barrios Morrorrico, Toledo Plata, Mutis, Girardot, La Joya, La Libertad y Bucaramanga, las IPS Colsubsidio, Clinicentro Colsanitas, Sinergia, CDI, Neurotrauma, Ocupasalud, Cajasan y Salud Total; al igual que el Hospital Universitario de Santander, Uimist, Clínica Bucaramanga, Clínica San Luis, Clínica Regional del Oriente, Coomultrasan de la 27 y al Dispensario Médico de Bucaramanga.

También podrá dirigirse al Centro Comercial Cacique, Centro Comercial La Isla, Teatrino UIS, San Andresito La Isla, Homecenter, Centro Comercial Megamall, Centro Comercial Acrópolis, Estación de Metrolínea Provenza, almacén Éxito de Cabecera y Recrear del Norte.

Por otra parte hoy miércoles 1 de diciembre en los barrios Balconcitos, Angeles, Rincón de paz, Villas de Girardot, Ciudad Valencia, se realizará una jornada masiva de vacunación desde las 8:00 de la mañana.

Otros puntos habilitados también serán la Plaza La Concordia desde las 8:00 a.m., Paseo del Comercio desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 de la tarde, Migración Colombia desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 de la tarde y Bienestar UIS desde las 8:00 a.m.

Floridablanca

El municipio tendrá disponible la primera dosis de AstraZeneca para mayores de 18 años, primera dosis de Sinovac para niños de 3 a 11 años y primera de Moderna para mayores de 12 a 17 años. Están habilitadas las segundas dosis de Sinovac, Moderna y AstraZeneca para los florideños que requieran completar su esquema de inmunización.

Para los mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses de haber recibido la segunda dosis, estará disponible el refuerzo de Sinovac y AstraZeneca. Para la ciudadanía de 18 a 49 años, que haya cumplido seis meses desde su segunda aplicación, estará habilitada la tercera dosis del biológico AstraZeneca.

Este miércoles seguirá habilitada la UIS sede Floridablanca de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el Centro Comercial La Florida de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, el parqueadero del almacén Makro de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y la Universidad Pontificia Bolivariana de 8:00 de la mañana a la 12:00 del mediodía

Piedecuesta

El municipio vacunará con primera dosis de Moderna a la ciudadanía mayor de 18 años y menores de 12 a 17, primera de AstraZeneca para mayores de 18. También se aplicará primera dosis de Sinovac para niños de 3 a 11 años.

También estarán habilitadas las terceras dosis para ciudadanos de 18 a 49 que hayan cumplido seis meses, desde su segunda aplicación.

Piedecuesta tendrá habilitadas las segundas dosis de los biológicos Sinovac, AstraZeneca y Moderna para la ciudadanía que necesite completar su inmunización. Dispondrá de terceras dosis o también conocidas como 'dosis de refuerzo' de los biológicos Sinovac, AstraZeneca y Moderna para los mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses desde su última aplicación.

El Hospital Local de Piedecuesta vacunará de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., la IPS Redinsalud de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., la IPS MTD de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., el Centro Comercial Delacuesta de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., el Hospital Internacional de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., el Centro Internacional de Especialistas de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., la Clínica de Piedecuesta de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., y La Hermandad Jesús de Nazarenos en el horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Girón

Para combatir el COVID-19 estarán disponibles las primeras dosis de Sinovac para niños de 3 a 11 años, primeras dosis de Moderna para mayores de 12, unidosis Janssen para mayores de 18 años y primeras de AstraZeneca dirigidas a ciudadanía de 18 años en adelante.

Girón aplicará segundas dosis de Sinovac, AstraZeneca y Moderna para las personas que necesiten completar su esquema de vacunación. Estarán disponibles las terceras dosis de Moderna para ciudadanía mayor de 50 que hayan cumplido cuatro meses desde su ultima dosis aplicada y refuerzo de Moderna y AstraZeneca para los mayores de 18 en etapa I y II, que hayan cumplido seis meses desde su ultima aplicación.

Los biológicos se aplicarán en la IPS Alianza Diagnóstica de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., la IPS Salud Familia de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., el parqueadero del almacén Metro de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. y el Coliseo Santa Cruz de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.