Vea los traspiés desde una perspectiva propositiva

Cuando se le presente un problema o algo le haga tropezar, recurra a esa fuerza que reside en su interior y acepte el reto de superar ese obstáculo. Sea lo suficientemente valiente como para tomar la decisión de no dejarse abatir.

Testimonio: “Me encuentro atrapado en la ‘cárcel de los recuerdos’ por una experiencia pasada que no me permite mirar hacia el frente. Vivo entre ‘barrotes’ de pensamientos y emociones grises que reviven con cada recuerdo de ese episodio triste de mi ayer. Es algo personal y prefiero no darle detalles, pero le cuento que esto me atormenta. Me gustaría que me ofreciera un mensaje revitalizador. Le agradezco su atención a esta correspondencia, pues mucha gente me juzga por lo que siento”.