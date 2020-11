Miguel Reyes, habitante del vecindario, señaló que “la mayoría del público está llevando los perros sin trailla, incluso se ven perros grandes sin bozal. Ya han ocurrido ataques contra perezosos. Deben existir controles especiales, este escenario es una de las pocas reservas que tiene Bucaramanga, no puede tratarse como un parque más”.

Los vecinos de dicho escenario en Bucaramanga señalan que no existen controles para el ingreso del público, y que tampoco se promueven reglas ni campañas para el deleite adecuado de este entorno natural.

Orlando Bretón, presidente de la Junta de Acción Comunal de Terrazas, señaló que “la comunidad incluso hizo una carta con firmas manifestando la molestia por el mal uso del parque. Muchos visitantes ni siquiera recogen los excrementos de sus mascotas, y no hay nadie que esté pendiente o quien controle.

“Muchas personas están acudiendo sin tapabocas, y en la zona de ingreso se forman aglomeraciones porque solo está abierta la entrada por el sector de Terrazas, ya que la puerta por el lado del Colegio La Presentación permanece cerrada desde hace varios meses”, agregó Bretón.

Sobre la problemática con las mascotas, el líder comunal precisó que “antes no se permitía el ingreso de perros y no existían problemas. Desde finales del año pasado se permitió que lleven mascotas y comenzaron a verse los inconvenientes. Las ardillas, por ejemplo, ya no bajan como antes lo hacían cuando uno les daba comida”.