Desde que el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, anunció la creación de una plataforma para seguirle la pista a los motociclistas, como parte de los compromisos establecidos con los propietarios y conductores de los buses y busetas del transporte público convencional, son cientos los comentarios que se han generado; en su gran mayoría, de rechazo.

Y aunque la entidad aclaró que no se trata de una estrategia encaminada a imponer medidas restrictivas para controlar el mototaxismo o el uso de parillero, los motociclistas de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se oponen a su creación; de hecho, para hoy miércoles 30 de septiembre programaron una movilización con la que pretender alzar la voz de protesta.

De acuerdo con el mensaje que circula en redes sociales sobre esta convocatoria, se trata de “una jornada de protesta en contra de la medida arbitraria que quieren imponer los alcaldes. Nos quieren imponer que solo podemos llevar cinco personas del núcleo familiar y si llevamos un familiar o amigo que no esté en esa lista se nos inmoviliza la moto y nos hacen un ‘comparendo’ por transporte informal. Esto es un abuso y viola el derecho a la movilidad y la propiedad privada”.

Entre tanto, líderes de los motociclistas manifestaron que se oponen rotundamente a la creación de la plataforma porque se vulnerará a los motociclistas del área. “Son más de 500 mil personas afectadas, las motos son un medio de transporte para la gente más humilde”.

Frente a estas afirmaciones y demás inquietudes que ha suscitado lo que sería esta herramienta, el AMB aclaró que solo se trata de un registro voluntario, donde los participantes podrán entregar información, que permita a través del análisis de datos, generar indicadores de usos, hábitos y comportamientos de los usuarios de la motocicleta.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Mesa de Coordinación para la Promoción de la Movilidad Sostenible se logró establecer el aumento del registro de las motocicletas ha pasado de 110 mil en 2008 a más de 410 mil en el 2018. Esto significa un crecimiento del 14% promedio anual.

En este mismo sentido, se identifica una prevalencia en la participación de la motocicleta como vehículo involucrado en un hecho vial. Es decir, en Bucaramanga del total de muertes registradas en 2019, el 44% fueron motociclistas.

De otro lado, durante 2017, los análisis técnicos permitieron determinar que, del total de peatones que perdieron la vida, un 40% fue arrollado por un motociclista.

Resuelva las dudas

1. ¿Cuál es el objetivo de la plataforma?

La creación de la plataforma va encaminada a que los motociclistas tengan la posibilidad de participar de los procesos de mejoramiento de la seguridad vial en lo que respecta a los diferentes hitos que la componen: Comportamiento Humano, Infraestructura Segura, Atención a Víctimas y Vehículo Seguro.

2. ¿De dónde surge la idea de la plataforma?

De un trabajo conjunto entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y las autoridades de tránsito municipal para promocionar la movilidad sostenible, tras analizarse factores como el aumento exponencial del parque automotor, la participación de la motocicleta como vehículo involucrado en un hecho vial y los altos porcentajes de muertes y heridos de personas a bordo de una motocicleta.

3. ¿Quién va a manejar la plataforma?

La información registrada en la plataforma será administrada por el Centro de Pensamiento Metropolitano del Área Metropolitana de Bucaramanga, que es el que se encarga de recaudar, articular y analizar toda la información social, política y económica de la región.

4. ¿El registro será obligatorio para todos los motociclistas del área metropolitana?

No. Se trata de un registro de carácter voluntario.

5. ¿Debo inscribir a todos los miembros de mi familia en esta plataforma?

No. Hasta el momento la plataforma no se ha estructurado al 100%, por tanto, no está claro la información que se le solicitarán a los motociclistas que se registren de manera voluntaria.

6. ¿El registro será para controlar al parrillero?

De ninguna manera. Las medidas relacionadas con movilidad y control vehicular están a cargo de las entidades de tránsito municipal; el Área Metropolitana de Bucaramanga es la autoridad de transporte público terrestre metropolitano, en las modalidades de masivo, colectivo individual y mixto.

7. ¿El registro será para controlar a los mototaxistas?

No, pero seguramente cuando entre en funcionamiento y se tenga información suficiente servirá de insumo para que las entidades de tránsito municipal adopten planes y medidas para el control de la informalidad.

8. ¿Si no estoy registrado y caigo en un operativo de control, seré sancionado?

No. El registro en la plataforma no es obligatorio; por lo tanto, no acarrea sanciones ni medidas restrictivas.

9. ¿Qué tipo de información me va a solicitar la plataforma al momento de la inscripción?

Los participantes de este ejercicio podrán entregar información, que permita a través del análisis de datos, generar indicadores de usos, hábitos y comportamientos de los usuarios de la motocicleta.

10. ¿Cada seis meses tendré que actualizar la información que entregue en la plataforma?

No. Por el momento, no está clara la información que se entregará en la plataforma y cómo funcionará.