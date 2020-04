Viacrucis de exreina no para después de superar el COVID-19; ahora no la dejan entrar a la casa de sus padres

Continúa el viacrucis de la exseñorita Santander, María Claudia Peñuela Cornejo, tras el contagio del COVID-19, su posterior proceso de recuperación e incluso los ‘ires y venires’ de la tutela que la enfrentó a ella con las directivas del Hotel Dann Carlton de Bucaramanga.

Después de haber sido dada de alta y de tener la autorización de las autoridades sanitarias para abandonar el referido hotel, en donde estuvo alojada desde el pasado 13 de marzo tras llegar a Bucaramanga procedente de España, Peñuela Cornejo no pudo ingresar al apartamento de sus padres, en el edificio Quintanar de la Loma, ubicado en la carrera 40A No. 41-24.

Al llegar al lugar, la administración le negó el acceso: “Me parece que es demasiado discriminatorio, demasiado pasado, porque yo ya me encuentro perfectamente bien de salud, después de 47 días alojada en una habitación sin salir del Hotel Dann Carlton, en donde he guardado todas las precauciones”, señaló.

Y agregó: “He hecho todo lo posible con mi aislamiento, incluso más de lo que me han indicado. Después de mis resultados negativos estuve más de 15 días guardada y hasta el día de hoy me han autorizado el traslado y desafortunadamente no me dejan ingresar”.

Peñuela Cornejo llegó en ambulancia al edificio y, aunque estuvo más de una hora en la portería, no le permitieron entrar y debió partir hacia otro destino.

Tras lo sucedido, ella optó por irse a un lugar seguro. Su nuevo sitio de estadía no fue dado a conocer a la opinión pública, para evitar más actos discriminatorios.

Vale recordar que la exreina había sido citada virtualmente por la Fiscalía, con solicitud de medida de aseguramiento, por el supuesto delito de violación a norma sanitaria en concurso de propagación de epidemia, artículos 368 y 369 del Código Penal.

Según la investigación, Peñuela Cornejo habría llegado de España y no habría guardado los 14 días de aislamiento obligatorio, contemplados para las personas que proceden del extranjero.

Desde que la reconocida exreina regresó a Bucaramanga y se hospedó en el hotel, se activaron las alarmas en la ciudad.

Voz de la administradora

Ludy Stella Galvis, administradora del edificio Quintanar de la Loma, le envió anoche a la exreina un comunicado en donde le dijo: “no se nos avisó previamente en ningún momento de su llegada al edificio”.

Le recordó que “aquí residen personas mayores de 70 años, algunos en delicado estado de salud”.

“Teniendo en cuenta que usted es visitante frecuente de sus padres y posterior a su llegada del exterior en marzo de 2020 resultó positiva con COVID-19, le agradecemos presentar los documentos recibidos de las autoridades pertinentes para conocer a qué apartamentos se dirige para seguir guardando, al igual que los demás residentes, la cuarentena establecida hasta mayo 11 de 2020”.

Habla el Dann Carlton

Por su parte, la Cadena Hotelera Dann y el Hotel Dann Carlton Bucaramanga informaron que, en segunda instancia, la justicia confirmó y desvinculó a este Hotel de la tutela interpuesta por la Exseñorita Santander, quien supuestamente entró como huésped contagiada por COVID-19.

“La justicia resaltó que las medidas adoptadas por el Hotel se ajustaron a las recomendaciones entregadas por el Instituto Nacional de Salud en pro de la salubridad de su personal y demás huéspedes”.

“El Hotel obró con el mayor grado de responsabilidad social, respetando los derechos de la huésped, brindando habitación digna para su permanencia mientras sobrellevaba el virus”.

Julio Cesar Fontalvo, secretario de la entidad, añadió que “la cadena seguirá enfocada en la mejora constante para volver fortalecidos y con la convicción de contribuir en la calidad de vida de los empleados, huéspedes y comunidad en general”.