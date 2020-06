Vida en medio de la pandemia: durante la crisis por el coronavirus se han realizado cuatro trasplantes de órganos en Santander

A pesar de que, por donde se mire, las consecuencias del coronavirus han sido negativas, para cuatro personas que llevaban años esperando por un órgano, la pandemia parece haberles traído suerte. Durante la grave emergencia sanitaria, que puso a prueba al mundo, la vida los sorprendió con una segunda oportunidad.

Si antes del coronavirus era difícil acceder a un trasplante debido a la escasez de donantes, con la llegada del Sars-CoV-2 la donación se redujo de manera sustancial, sin contar con que los pacientes que necesitan un órgano son considerados de máximo riesgo.

Pero contra todo pronóstico, y teniendo siempre las precauciones del caso, en la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, cuatro pacientes que estuvieron por largos períodos a la espera de un trasplante, cumplieron el sueño que tanto anhelaban: encontrar un donante y una oportunidad de seguir viviendo.

Lea también: Centros comerciales: ¿Cómo son sus protocolos de bioseguridad?

La tercera es la vencida

Siete meses en proceso de diálisis y tres más en lista de espera por un riñón duró la batalla de Mayra Alejandra Rodríguez, quien desde el 2017 enfrentaba una falla renal que amenazaba con quitarle la vida.

Entre minuciosos exámenes, visitas al médico y bolsas colgando fuera de su cuerpo, Mayra pasaba los días, agradecida por seguir en pie y al mismo tiempo agotada porque su vida ya no era la misma.

“A pesar de que me hacía las diálisis en la casa con ayuda de una hermana, la vida cambia totalmente, hay cosas que ya no puedes hacer y hay que tener cuidados extremos. Vivir 24/7 en función de unas bolsas que te cuelgan es complicado. Durante ese tiempo no pude trabajar”, relata Mayra.

La primera vez que recibió la llamada para un posible trasplante, había pasado una semana de haber ingresado a la lista de espera. Sin embargo en ese momento las cosas no salieron como esperaba.

“La emoción que sentí no sé describirla, fue algo muy grande porque llevaba muy poco tiempo esperando y yo estaba preparada para que la espera fuera más larga. Sin embargo esa vez no fue para mí”, recuerda.

Para la segunda llamada el coronavirus ya había llegado al país, por lo que sus esperanzas de conseguir un donante se desvanecían cada vez más, el panorama de salud no era el más alentador. Esta vez tampoco fue.