Video: Alcalde de Piedecuesta entrega balance de los daños en el acueducto

El gerente de la Empresa Piedecuestana de Servicios, Gabriel Abril Rojas, asegura que a hoy, 14 de noviembre, la entidad está distribuyendo el agua potable a través de la red convencional a más del 85% del Municipio y que se continúa trabajando para normalizar al 100% la situación a al caer la noche.

No obstante, algunos ciudadanos inconformes porque en algunos sectores aún se abastece el preciado líquido con los carrotanques del Cuerpo de Bomberos, anuncian que a las 2:00 p.m. se hace una concentración publica para exigir celeridad en la solución definitiva de esta problemática. Los puntos seleccionados para estas manifestaciones son: la zona norte del Centro Comercial Delacuesta y el sector de Colorados.

Abril Rojas hizo un llamado a la cordura a la comunidad, “toda vez que la entidad ha venido trabajando desde el momento en el que se presentó la emergencia, el pasado 6 de noviembre, cuando la bocatoma La Colina, que abastece a la comunidad del preciado líquido, sufrió daños tras la arremetida invernal. Taponar vías, en un día como hoy, que se cumple la operación retorno, significa generarle un mayor perjuicio a la ciudadanía. Insisto en decir que bloquear pasos vehiculares no conduce a nada y sí empeora la situación”.

Recalcó que “la bocatoma fue destruida parcialmente con la avalancha. Ella se ha habilitado de manera provisional mientras se hacen los trabajos definitivos y, por ende, está sensible ante las lluvias que han seguido arreciando. Por fortuna, hoy no llovió”.

“Estamos empezando a ejecutar la reposición definitiva de la zona afectada, de tal forma que se pueda superar esta grave situación. Incluso, en esto hemos tenido la colaboración del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, lo que nos ha significado una mayor celeridad en las obras de ejecución”, respondió el Gerente de la Piedecuestana de Servicios.

Recordó que “las crecientes de los últimos días se llevaron las rejillas de la estructura de captación de agua cruda y sin ellas se presentó el relleno de la cuenca sedimentaria con materiales arrastrados y depositados por el agua, haciendo que se taponara la tubería de aducción, razón por la cual no se pudo captar el agua cruda para su posterior tratamiento. No obstante, hoy ya se ha logrado normalizar e incluso proyectamos que la normalidad en el abastecimiento sea un hecho del 100%. Insto a la comunidad a no taponar vías, eso no tiene sentido”.

Martín Gutiérrez, la persona que está convocando a estas manifestaciones a través de las redes sociales, aseguró que “no pensamos bloquear las vías, pero sí queremos llamar la atención de los funcionarios y de la Administración Municipal para que el servicio se restablezca el 100% en todo Piedecuesta”.

Por su parte, el alcalde de este municipio, Mario José Carvajal Jaimes, se unió al llamado a la sensatez que hoy hace la Piedecuestana de Servicios e instó a la comunidad “a abstenerse de taponar vías, pues hemos estado trabajando juiciosos en una solución definitiva a esta problemática”.