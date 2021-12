Video: Así fue el rescate de un gato que llevaba días atrapado en un tubo de aguas lluvias en Bucaramanga

Sobre las 9:14 a.m. de este lunes, tras una llamada de emergencia, la máquina número 22 del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegó a la carrera 13 con calle 19 del barrio Gaitán donde opera una fábrica que realiza elementos con cartón.

De un tubo de aguas lluvias salía el sonido del maullido de un gato que, al parecer, se encontraba en una de las secciones del serpenteante recorrido de la tubería. Bajo la coordinación del teniente Édgar Ochoa, el bombero Mauricio Contreras se puso al frente de la operación de rescate.

Lea también: Lanzan Navidad 'púrpura', programa para hacer frente a casos de maltrato a mujeres en Santander

Contreras narró que para dar con la ubicación del gato se requirió el uso de una sonda con cámara incluida, que se usa para la ubicación de personas en estructuras colapsadas, "evidenciamos que el animal no se encontraba en la parte del tubo donde se escuchaba el ruido. Como no contábamos con el equipo de rescate completo fue necesaria la presencia de la máquina número 30 que llegó al lugar sobre las 11:00 a.m.".

El Bombero informó que "tras la llegada del personal de apoyo, descendimos al primer piso de la estructura y tras la autorización de los dueños de la fábrica y con la ayuda de un rotomartillo hicimos una perforación en la pared para volver a introducir la sonda.