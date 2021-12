Un video de cámara de seguridad en el barrio Lagos del Cacique en Bucaramanga, captó el momento en que Nanuk, un perrito de raza border collier, sufrió un ataque debido al ruido de la pólvora.

El can, de dos años y medio estaba en el primer piso de la casa cuando, según relató Leidy Becerra, su dueña, sufrió el ataque.

“Eso fue el viernes 17 de diciembre en la mañana. En la zona ha sonado pólvora todas las noche y a veces en las madrugadas, quizá por las novenas.

“Nanuk le tiene pánico a la pólvora, llega a un punto en que se esconde, lo abrazamos, pero no es suficiente, ni con música”.

Cuenta Leidy que ese viernes “el perro estaba normal con mi esposo en el primero piso. Mi esposo ingresó al baño y justo en ese momento sonó como un estallido de pirotecnia, fuerte, el perro empezó su ataque de convulsión.

“Cuando mi esposo salió lo vio distinto, como se movía, se acercó para acariciarlo pero el perro no lo reconocía, intentó morderlo, se echó hacia atrás y corrió hacia el otro lado de la casa”.

Cuando Leidy bajó corriendo, el esposo le advirtió que no se acercara a Nanuk. “Me quedé en las escaleras y lo llamaba, me miraba como si fuera enemiga, feo, me asusté mucho y de inmediato llamé a la veterinaria”.

Inicialmente no se percataron de que la pólvora podría ser el motivo, todos los exámenes le salieron bien.

“Como a los 10 minutos, bajó el episodio, empezó a calmarse, se nos acercó y nos abrazó, parados en dos paticas. Lo consentimos, estaba como necesitando cariño. Lo llevamos a exámenes, todo salió bien, todo al día, vacunas, no tiene ningún antecedente”.

Al ver el video se percataron de lo ocurrido. “Esto pudo haber causado estrés y el perrito no supo cómo reaccionar”.

En Bucaramanga durante los primeros días de diciembre se reportaron 30 mascotas perdidas por cuenta de la pólvora, según el reporte de varias fundaciones de animales.

Animalistas han pedido a los ciudadanos que eviten, por favor, el uso de la pólvora durante las festividades de navidad y año nuevo.

“Este registro fílmico de Nanuk en esas condiciones nos demuestra la gravísima afectación que genera la pólvora en todos los animales, especialmente en los perros, gatos y aves. Por eso hacemos un llamado para que quienes usan la pólvora de manera recreativa se abstengan de hacerlo y piensen que cada vez que encienden un fuego pirotécnico le están haciendo este tipo de daños con repercusiones nefastas a los animales”, comentó Rosa Juliana Herrera, reconocida animalista del país.

La Alcaldía de Bucaramanga recordó que la pólvora está prohibida en la ciudad y quien la use puede incurrir en millonarias sanciones.