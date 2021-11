En el marco de la celebración de los 204 años de Floridablanca, el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, reabre sus puertas, tras casi dos años de permanecer cerrado. Todo está listo para que este domingo 7 de noviembre, a partir de las 5:00 a.m., empiecen a ingresar los primeros visitantes.

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, comunicó que justo para este día se tendrán varias actividades y no se cobrará por la entrada a ningún visitante. Así que la invitación es a que todas las familias del área metropolitana, se programen y asistan a este espacio que se caracteriza por su riqueza en fauna y flora.

A las 8:30 a.m. se celebrará una eucaristía en acción de gracias, a las 10:00 a.m. se llevará a cabo el acto protocolario de reapertura, y a las 10:30 a.m. se podrá disfrutar de una obra de teatro.

Adicionalmente, se contará con la exposición de Negocios Verdes, proyectos económicos amigables con el medio ambiente. De igual forma, se tendrán recorridos guiados por la extensa zona verde, exhibición de orquídeas, sembratón, clases de yoga y jardinería.

Entre 2:00 p.m. y 4:00 p.m., habrá cine al aire libre.

Juan Carlos Reyes Nova, director general de la Cdmb, extendió la invitación “a la comunidad para que visite este majestuoso lugar rodeado de naturaleza y disfrute de las actividades que se ofrecerán en el evento de reapertura. Es importante tener en cuenta que es un lugar para contemplar y respetar; no se debe manipular las plantas, ni los animales. Es un espacio para visualizar y vivir un ambiente diferente en el corazón de Floridablanca”.

A partir del martes 9 de noviembre, la entrada tendrá un costo de $2.000 para niños menores de 8 años y de $5.000 para mayores de 8 años. Las personas en condición de discapacidad no pagan y los alumnos de instituciones educativas públicas y adultos mayores solo cancelarán la mitad del valor señalado, según sea el caso.

El horario de funcionamiento será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continúa. El primer día hábil de la semana no hay servicio, es decir los lunes, y en caso de que sea festivo, ese día se abre y se cierra el martes.

Para los caminantes se mantendrá el horario de 5:30 a.m. a 7:30 a.m., sin costo de entrada.

¿Por qué estaba cerrado?

El Jardín Botánico Eloy Valenzuela, ubicado sobre la Avenida Bucarica, informó la Corporación, estuvo cerrado durante 22 meses, debido a las graves afectaciones ocasionadas por la avalancha del Río Frío que ocurrió el 28 de enero del 2020.

A raíz de este emergencia se tuvieron que hacer varias intervenciones por daños en el margen izquierdo de esta zona de conservación, además los dos lagos quedaron cubiertos de lodo, por lo que se dio su cierre temporal.

Mientras concluían las obras de mitigación y estabilización, llegó la pandemia del COVID–19 y por medidas para la contención del virus se tuvo que prolongar la suspensión del servicio. Sin embargo, los profesionales de la Cdmb que trabajan en este lugar, nunca suspendieron sus funciones en cuanto a la divulgación científica, gestión del conocimiento y proyectos de investigación.