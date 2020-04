Video: Cientos de personas se aglomeran en el Centro de Bucaramanga por entrega de alimentos gratis

Con el objetivo de ayudar a toda la comunidad, la Gobernación de Santander, a través de de su instituto de deportes, puso en funcionamiento desde el viernes un programa piloto denominado ‘Santander Alacena’.

Sin embargo, en la mañana de este lunes, cientos de personas llegaron al Centro de la capital santandereana en busca de poder obtener uno de las ayudas entregadas por la Gobernación.

A través de videos y fotografías se pudo ver que quienes se encontraban frente a la plaza pública Luis Carlos Galán Sarmiento no cumplían con las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades para no contagiarse del Covid-19. No había distanciamiento social y muchas personas ni siquiera tenían tapabocas.