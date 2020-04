Video: Ciudadanos denuncian aglomeraciones en Metrolínea este lunes

Iniciada la mañana de este lunes, ciudadanos dieron a conocer su preocupación por aglomeraciones en el servicio de Transporte Masivo Metrolínea, según quedó evidenciado en videos en los que se ve a personas de pie en los vehículos.

“El único control es en la Estación Temprana y según dice Metrolínea, todas las estaciones tienen controles para no dejar subir gente de pie. Aquí podemos ver que esto es una total mentira, los reguladores de Metrolínea dejan subir a la gente de pie y la Policía no hace nada. En la Estación temprana hay más de 100 personas y sigue llegando gente”, dicen las denuncias.

Sin embargo, según Metrolíenea, se está ejerciendo control en portales como Piedecuesta, Lagos, Cañaveral, Provenza, entre otros, que son las más fuertes, no se permite ingreso de personas de pie; de hecho “en algunos casos se ha bajado a la gente de los buses para que queden con el cupo que debe”.

La contingencia, dice Metrolínea, ocurrió porque los operadores no quisieron sacar más flota para la operación.

“El Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), Metrolínea, reforzará la operación con mejores frecuencias en las rutas P2, P6, P7, P13, AN1, AN2, AP3 y AP7 a partir del lunes 27 de abril, teniendo en cuenta que este día retornarán a sus labores las personas que laboran en los sectores de Manufactura y Construcción, que se suman a los del sector salud, alimentos, bancos, y seguridad.

“Sin embargo, en atención a que los operadores de flota del Sistema, Metrocinco Plus y Movilizamos, no acataron la disposición del Ente Gestor de incluir más vehículos a partir del 27 de abril para cumplir con la disposición del Gobierno Nacional de una ocupación máxima permitida por bus del 35 %, se debió realizar un ajuste a la operación como plan de contingencia que conlleva a suspender las siguientes rutas: AB3, AP1, AP14, AC1, APD1, APD9. Ante dicha suspensión los usuarios de las rutas AP14, APD1 Y APD9 cuentan con rutas alternas del Sistema mientras que los usuarios de las rutas AB3, AP1 y AC1 con rutas alternas autorizadas al Transporte Público Colectivo, garantizándose la prestación del servicio.

“Por esta razón adoptamos un plan de contingencia que consiste en optimizar la flota que tenemos actualmente, lo que implica la suspensión de algunas rutas para trasladar los buses de esos sectores a las rutas con mayor número de usuarios”, explicó la gerente del Sistema Metrolínea, Emilcen Jaimes Caballero.

La gerente añadió que “solicitamos el compromiso de los usuarios en las medidas que deben adoptar para acceder al transporte público como mantener la distancia de un metro entre unos y otros dentro y fuera de los vehículos, el uso obligatorio del tapabocas, y no abordar un vehículo que ya tenga la capacidad de usuarios”.

Al respecto Freddy Cubides, gerente de Metro Cinco Plus, expresó que “hoy con gran extrañeza vemos que Metrolínea saca en redes sociales que los operadores no cumplimos y que ellos hicieron la programación.

“Lo que no cuenta es que llevamos 32 días sin recibir un solo peso, no han pagado, no se han desembolsado fondos, yo a los trabajadores les debo pagar, el tema de combustible también me preocupa, son los dos costos más altos en operación.

“Hemos estado comprometidos con la ciudad trabajando durante el confinamiento, con una situación financiera bastante dura para la economía; les decimos a Gobierno Nacional y a Metrolínea que programen los buses, pero busquen las fuentes de financiación y eso es lo que no vemos, necesitamos que nos ingrese dinero porque no puedo llegar a decir a la estación de servicios que aplique aire a los buses o a los conductores les pago con botones, los conductores tiene obligaciones y necesidades. Necesitamos medidas urgentes porque los operadores estamos a punto de colapsar”.