Video: Como insoportables califican los trancones en vías de Floridablanca

Las quejas aumentan con el pasar de las horas. Conductores que tienen que utilizar estas vías principales de Floridablanca califican como 'calvario' y 'padecimiento' el tiempo que gastan en recorrer pequeños tramos.

"Esta semana han estado más insoportables que antes. Los carros no se mueven. Es incríble porque uno nunca ve personal de tránsito. No se sabe qué habrá pasado esta semana, pero no hay ningún plan o control víal", comentó a Vanguardia Diana Martínez, habitante de Floridablanca que trabaja en Cabecera.

Lo mismo opina Carlos Felipe Barajas, quien vive en Piedecuesta y utiliza el Anillo Vial para llegar a su trabajo en el Centro de Bucaramanga.

"Lo de esta semana son obras, pero uno no ve avance de nada. Todo colapsa. Es un padecimiento porque salgo a las 7:00 de la mañana y llego a las 8:00 al trabajo. Ese tramo normalmente no dura más de 25 minutos", comentó.

En la mañana de este viernes 4 de febrero, se reportaron además congestiones en la vía a centro abastos y en la paralela a la autopista Floridablanca - Bucaramanga.

Dicha congestión tiene que ver con el colpaso del Anillo Vial, corredor que fue pensado para, precisamente, alivar el tráfico de los vehículos que de Floridablanca debían dirigirse a Girón o al centro de Bucaramanga.