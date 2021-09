Cerca de 100 conductores de taxi se congregaron sobre la Autopista en sentido Floridablanca - Bucaramanga, para realizar un plan tortuga.

De acuerdo con Carlos Rangel, líder del gremio, "la Alcaldía de Floridablanca nos engañó, dijo que iban a firmar el convenio con la Policía para contrarrestar el transporte informal y no ha pasado nada", manifestó.

Según relató, hay un fallo de un juez para erradicar la piratería en el área, pero hasta el momento lo han desacatado.

Cuatro meses atrás los líderes del gremio amarillo se reunieron en la Gobernación con los cuatro alcaldes del área, en donde se comprometieron a conformar el grupo élite para combatir la informalidad. "En Floridablanca y en Piedecuesta no han tenido esa voluntad de meterle mano a la informalidad", dijo José Ricardo, uno de los conductores afectados.

"Este plan tortuga es para hacer caer en cuenta a los alcaldes que no nos tienen que olvidar como gremio. No es posible que por ayudar a la informalidad están empobreciendo al gremio transportador legal, no vemos la voluntad de acabar con la piratería", agregó José Ricardo.

La caravana de taxis arrancó en el Estadio de Floridablanca, recorrió la Autopista y las calles del municipio hasta la Alcaldía, en donde hicieron una actividad denominada 'pitazón'. De allí se dirigieron a la Dirección de Tránsito en donde finalizó.

"De antemano le pedimos disculpas a la ciudadanía por las incomodidades que causamos, pero si no tomamos vías de hecho no nos escuchan".

Este martes, todos los líderes del gremio amarillo del área metropolitana se reunirán para definir la hora cero de un nuevo paro masivo.

"Día a día la piratería crece y crece, ya no se puede decir que el transporte informal nació de la necesidad o por falta de empleo, es un negocio al que muchos decidieron apuntarle", agregó.