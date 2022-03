$!Video: El drama de las víctimas de tres violadores en serie de Bucaramanga

Se cerró la puerta del carro, dejándola afuera. Ella, con la mirada extraviada, se quedó sola en medio de la nada con sus miedos. Un temblor le retorcía todo el cuerpo contra la oscuridad, que la devoraba por completo. No sabía en qué lugar preciso estaba. Inés, por primera vez en sus 27 años, se sintió completamente perdida. Petrificada.

Un tufo nauseabundo impregnaba su piel. Sentía en su espalda los rastros incómodos del sudor del hombre. Su agresor, con aliento de rata, no utilizó un condón. Momentos antes, el hombre le gritó que se bajara del vehículo. Luego aceleró y se perdió entre las sombras. Ella se quedó abandonada. Destrozada intentó pensar qué hacer. Miró a todos lados. No reconoció nada. Quería llorar. La desesperación venía y se iba como un oleaje enfurecido. No podía quedarse allí. No. Tomó una bocanada de aire, que más pareció un lánguido suspiro. Pasó saliva. Se limpió con la mano derecha la cara. Secó un poco sus lágrimas. Se armó de valor. Se acomodó como pudo la blusa. Se abotonó el pantalón y decidió caminar hasta encontrar a alguien para pedir ayuda.

Daba pasos a ciegas. Sus pupilas se expandían para acomodarse a la noche. La sangre le corría con mayor velocidad. Se tropezó. Al caer intentó gritar desesperada. Quería desahogar toda esa rabia. No entendía por qué terminó allá. Iba para su casa y ahora luchaba por escapar de allí. Volvió a respirar pausadamente. Le dolía el cuerpo. Le pedía a Dios ayuda. ¡Por favor, ayuda! Se repetía, una y otra vez, al tiempo que le recordaba a la Virgen María mentalmente que era una buena mujer. Que nunca le ha hecho daño a nadie y le imploraba su protección.

- Por favor Dios, ayúdame...

Nadie aparecía en su camino. ¿Debía ir por el otro extremo? ¿Habrá gente por el otro lado? Se preguntaba. Se le ocurrió que su agresor podría regresar. Si lo hace, ¿qué hago? Quizás podía arrepentirse de no haberla asesinado. Tal vez pensó que ella sí le vio la cara y lo podía reconocer. Le daba pánico la idea de volver a verlo. Tenía que apurar el paso. Intentó gritar para pedir ayuda, pero un silencio helado y oscuro le respondió. Hiriente, la noche seguía hundiéndole sus dientes.

Caminó unos cuantos metros más hasta que vio una calle pavimentada. Al fondo una farola encendida. Divisó a unas personas. Las alcanzó. Cómo pudo, antes de ahogarse en su propio llanto, suplicó que no la dejaran sola. Imploró con voz desgarrada:

- ¡Ayúdenme! Me violaron...

Conteste la llamada, es urgente

- Hola Ximena, ¿cómo está?

- Hola. Bien, sí señor. ¿Pasó algo?

- Todavía no, pero necesitamos que venga a la Fiscalía el lunes a reconocer unas fotografías y a escuchar un audio. Es importante...

- Voy en la mañana.

Ximena, de 35 años, colgó la llamada con el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones, con mucho desgano. Debía regresar nuevamente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bucaramanga, como ya había ocurrido en reiteradas ocasiones en los últimos tres meses. Ella sabía que le volverían a formular las mismas preguntas incomodas. Que debía repetir nuevamente, y en detalles, que fue víctima de violencia sexual por un violador en serie. Tantas semanas intentando meter en una tumba profunda ese dolor, para que ellos, desde una fría oficina, detrás de un computador, lo desentierren sin más.

Cada vez que relata su episodio de violencia, aparece esa voz bestial y babeante, del hombre que amenazó apuñalarla si no obedecía a sus hediondeces bajo un oleaje embravecido de insultos, groserías y expresiones obscenas sobre su cuerpo. No quería ir a la cita. Estaba cansada. No la malinterpreten. Ella agradece la labor que desempeñaba el investigador del CTI de la Fiscalía, pero estaba fatigada. No encontraba una razón para volver. Tres meses y su agresor sexual seguía libre. Cada vez que preguntaba cómo iba la investigación, recibía la misma respuesta seca y amarga.

- Vamos por buen camino...

Nada más. Ninguna información adicional. Ninguna pista. La misma noche de la llamada, cuando les dijo a su hermana y cuñado, con quienes comparte una vivienda en Girón, que debía volver a una nueva reunión con los investigadores en la Fiscalía, les comunicó de paso su decisión.

- Voy a ir este lunes, pero si me vuelven a llamar, no regreso. Me cansé. Ya no voy a decir nada más. No quiero repetir otra vez la misma historia. Quiero estar tranquila y olvidarme de todo esto...

Su hermana, su cuñado y ella viven en una continua zozobra. Esperan con ansias que algún día atrapen “a ese desgraciado”. No solo por su tranquilidad, sino por la de otras mujeres. En todos estos meses Ximena abría la puerta de su casa y parecía que respiraba un aire pesado. Era como si ingresara a uno de los rincones más oscuros del infierno. Ella admite su miedo a caminar sola. A utilizar el transporte público o subirse en un carro de transporte informal, como el que conducía su agresor sexual. Ella sabe que el violador en serie frecuenta la carrera 33 en las noches, en búsqueda de mujeres como ella, desprevenidas, confiadas. El insomnio que la acompañó las primeras semanas había desaparecido momentáneamente, pero el miedo de Ximena permanecía como un largo escalofrío. Ese lunes, 6 de marzo, Ximena cumplió la cita en la Fiscalía. Vio las fotos, escuchó un audio. Cuando preguntó sobre la investigación, recibió la misma respuesta.

- Vamos por buen camino...

Ese día salió del edificio y regresó a su trabajo con la firme convicción, que ahora sí, no volvería más. No quería saber más del proceso penal. Pero, tres días después todo cambió. El pasado jueves 10 de marzo recibió varias llamadas del investigador del CTI. En el trabajo no tienen permitido contestar el teléfono. En la noche contabilizó más de diez llamadas perdidas, pero Ximena no le devolvió ninguna. Quería honrar su palabra. Fiel a su decisión, se apartaría de todo lo que le recordara el abuso sexual del que fue víctima el 31 de diciembre de 2021. Esa noche cenó como de costumbre y se acostó a dormir. El celular no volvió a timbrar. El viernes siguiente en la mañana el investigador volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje de voz. Cuando Ximena salió a almorzar a mediodía escuchó la grabación:

- Ximena, tan pronto pueda regréseme la llamada. Es urgente...

La vida de esta mujer volvió a cambiar radicalmente.

- Hola Ximena, le quiero informar que por fin lo capturamos...

Ximena, que en ese entonces estaba junto a una compañera de trabajo con quien almuerza, lloró descontroladamente.