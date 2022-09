Un gran bailarín resultó Fernando Díaz Barrios, este bumangués de 49 años, quien movió las redes sociales y fue tendencia en Bucaramanga por su baile en pleno semáforo de la Diagonal 15 con Bulevar Bolívar.

Fernando o el ‘Loco Larry’, como es conocido este conductor de bus intermunicipal, puso freno a su vehículo y se bajó a bailar cuando el semáforo cambió a rojo. Aprovechó que un grupo musical colocaba el ritmo en plena calle, para demostrar sus dotes de gran bailador.

Sus pasos se volvieron virales, pues su movimiento como un ‘trompo’ captó la atención de la ciudadanía, que con un me gusta o un comentario positivo inundó la redes.

“Llevo 25 años manejando, pero cinco dedicados al transporte de pasajeros. He trabajado en Contrasangil, Lusitania, Cotrander y ahora en la Flota Cáchira, donde llevo 16 meses”.

“Frente al video que hice y que nunca pensé que se volviera tan visto, es porque me gusta la música colombiana, es muy bonita y creo que el ritmo lo aplico en los pies, porque no desentono”, sostiene Fernando.

Comenta que desde niño comenzó a practicar sus bailes, le gustaba cuando escuchaba los conciertos por televisión y por las emisoras locales.

“La gente me dice que estoy loco, porque salgo a bailar, pero no hay nada malo, al contrario, expreso la alegría sin pena y busco que mucha gente se contagie”, dice el ‘Loco Larry’ como lo llaman sus amigos del transporte.

Amante de la buena música

“En mi trabajo soy un conductor más. Ante todo la responsabilidad por llevar a mis pasajeros a su destino. Esto de los videos, lo hago en mis labores de descanso, pues no pierdo la alegría que Dios me dio”, manifiesta este hombre que por cosas de la vida hoy no tiene pareja, ni es casado y demuestra sus dotes solito porque, asegura entre risas, no le siguen el ritmo.

Sus canciones preferidas, como lo manifiesta, son las tropicales de antaño. “Las de Los Corraleros, Dolcey Gutiérrez y Lizandro Meza me ponen la ‘piel de gallina’. Canciones como Los Sabanales o la Camisa Rayá son mis preferidas”, puntualiza.