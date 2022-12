Video | El rifirrafe entre mintransporte y gobernador por el deterioro de una escuela en Gámbita

En video quedaron registradas las palabras del ministro de transporte de Colombia Guillermo Reyes, donde asegura que la gestión del gobernador de Santander Mauricio Aguilar ha sido pésima, refiriéndose al descuido del estado de una escuela de Gámbita, y a la falta según el Ministro de ambulancia en Barichara.

La frase que despertó la controversia, resulto ser “Para otras cosas sí es rapidito”, que entre risas dijo el ministro, afirmando que lo importante como salud y la educación, son pasadas por alto por el mandatario departamental.

“Cómo no va a haber una ambulancia en este municipio, alcalde, me parece increíble. Un accidente como el de ayer y sin ambulancia (...) Yo les voy a ayudar a buscarla (ambulancia), pero no hay derecho que no haya gestión. Eso sí para otras cosas sí son rapidísimos ”, aseguró el ministro.

A su turno el gobernador de Santander le respondió al ministro desde su cuenta de Twiter.

“Respetado ministro, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la Institución Educativa San Miguel sede El Taladro en Gámbita. El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero no tuvimos respuesta, lo cual imposibilita su avance”, respondió Aguilar.

Y sobre el cuestionamiento de las ambulancias, agregó: “Barichara cuenta con dos ambulancias y desde la Secretaría de Salud Departamental ejecutamos el proyecto de dotación de ambulancias que beneficiará a 38 municipios con entregas que haremos en 2023 (incluyendo Barichara - Resolución No. 1226 de 2021)”.