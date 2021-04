Ver morir a una persona no es fácil. Saber que alguien agoniza derrumba a cualquiera. La derrota no es una opción para médicos y enfermeras. Ellos no se rinden. Lloran. También sonríen y agradecen las victorias. Ellos creen que pueden salvarlos a todos. Los prepararon para pelear con la muerte por años. No obstante, la vida son elecciones: Vivir o morir, y no siempre está en sus manos. Ese no es realmente su trabajo. Pero a veces pierden. Como dicen, morir no es fácil y en pandemia es más usual que alguien muera durante el turno en la UCI.

Hace dos viernes murieron tres pacientes en la noche. Era la jornada de 12 horas del médico internista Manuel Ardila. Con sus gafas redondas y una sonrisa amplia inició su turno con optimismo. Siempre ellos llegan con la ilusión de enviar a alguien a casa, donde los esperan. Manuel se cambió la ropa de calle. Sacó su bata, sus guantes, su tapabocas, sus prendas protectoras y recorrió el séptimo piso donde se ubica una de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, para personas con COVID-19 del Hospital Universitario de Santander, HUS. La otra está instalada en el cuarto piso.

Hace dos semanas, en el turno de Manuel, ingresó a la UCI con graves problemas respiratorios y fiebre Daniel. Se trataba de un hombre de 56 años, casado. Trabajador toda su vida. Un buen sujeto para muchos. Uno que tuvo el coraje de asumir el cuidado de sus dos nietos de 4 y 8 años de edad, porque sus padres biológicos no estaban para ellos. Un hombre con una familia que se paralizó cuando les notificaron que ingresó por el largo pasillo de la UCI a uno de los cubículos. Cuando les advirtieron por teléfono que las noticias no eran buenas y debían conectar su cuerpo a monitores vitales y un respirador artificial. Equipos con luces rojas y verdes que no paraban de sonar, como recordando insistentes la batalla que apenas iniciaba contra la muerte. Como reafirmando que seguía vivo en cada pito agudo que inunda el lugar y discute con el silencio inamovible de los enfermos que llevaban más tiempo.

El sonido de los monitores aquí no se apaga. Nunca para de sonar. Sigue una y otra vez. Parecen gotas agudas ondeando como bandera en plena batalla hasta que sobreviene un largo sonido que esta vez no se interrumpe. Tal alarma remueve el extenuante silencio. Médicos y enfermeras acuden con prisa. Nadie es indiferente a la muerte cuando intenta asomarse. Se contabilizan los minutos en las maniobras de reanimación. En la UCI el paciente es el centro de gravedad donde todo gira. Hasta que de repente, un temblor sacude el corazón. Uno más vive. La sombra menuda de quienes derrotan lo imposible sale victoriosa del cubículo. Entonces vuelve el sonido pausado del monitor y su pito sinónimo de vida. Horas interminables se acumulan con ese sonido.