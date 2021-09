$!Video: Estas son las atracciones de la Feria Ganadera de Bucaramanga

El hombre inició su empresa hace 10 años tras terminar su trayectoria servidor público en el Ejército. "No encontré oportunidades de trabajo. Entonces recordé que todo lo que hacía cuando era estudiante se vendía. En vista de que el estómago no daba espera, me dediqué de lleno a hacer arte en madera. Estoy feliz y sigo por este camino".





Polomino señaló que es su primera vez en la Feria Ganadera y destacó el interés de la gente por su arte. "Fabrico los juegos tradicionales como el trompo, el yoyo, la coca y el dominó, todo en madera. También elaboro vehículos, pero ya se agotaron porque la respuesta ha sido muy buena. Los adultos debemos enfocarles a los niños este tipo de juegos para que dejen a un lado al bendito celular".





Igualmente, quienes han ido a la feria han tenido la posibilidad de bailar escuchar las trovas y bailar al ritmo de carranga. También los paladares se han dado gusto con la variedad de platos típicos colombianos como la carne llanera, bebidas y postres para todos los gustos.