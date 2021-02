“Que me escuchen en Lebrija los señores que dizque defienden la naturaleza. Amigo alcalde, ¿unidos por Lebrija, o qué?; esa quema como locos, la migaja de bosques de dejan, qué les vamos a dejar a nuestros hijos, estoy arrecho aquí en la vereda La Victoria, Liceo Morales, no me da vergüenza”, expresó furioso el campesino.

Al respecto, Benilda Noriega, subteniente del Cuerpo de Bomberos de Lebrija, manifestó que “es una quema prohibida pero la persona que quemó dijo que tenía todo controlado.