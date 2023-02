Video: ¿Hay relación entre el calor y los sismos en Bucaramanga? Experto responde

De acuerdo con Carlos Fernando Lozano Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano de la Udes y la Cdmb, el sismo de este miércoles ocurrió en una zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.

“Es una de las zonas sísmicas más activas del país, donde ocurren entre 12 y 20 eventos sísmicos por día a una profundidad promedio de 150 kilómetros”, explicó Lozano.

Estos sismos, al tener la profundidad tan grande, no generan niveles de movimiento tan fuertes como para generar algún desastre.

Ante la pregunta de si el clima de los últimos días en Bucaramanga, específicamente la época de calor intenso, influyó en el sismo de 5.2, el experto fue enfático en decir que no.

“Los sismos no se pueden predecir y no están asociados a altas temperaturas. Es un mito completamente falso, la temperatura en la superficie de la Tierra no afecta los procesos internos del planeta. Tampoco hay tecnología que prediga lo sismos. Solo con registros podemos llegar a interpretar y analizar los eventos para determinar sus impactos”, dijo.

De acuerdo con un informe entregado por el director del Observatorio, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022 se reportaron 6.248 eventos sísmicos en Santander. “En su mayoría son de una magnitud baja, que no son percibidos por la población”, comentó.

Cabe recordar que Santander se ubica como el departamento con la sismicidad más activa en Colombia, pues casi el 60% de los temblores del país ocurren aquí.