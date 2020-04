Video: la odisea de dos bumangueses atrapados en el crucero Coral Princess

LA TRAVESÍA

La pareja de santandereanos voló a Santiago de Chile a finales de febrero con el fin de visitar a la familia de su hija. El 5 de marzo, abordaron en el puerto de San Antonio del mismo país, para disfrutar del crucero que viajaría por el sur del continente. Según el itinerario, debían desembarcar el 19 de marzo en Buenos Aires.

“Cuando íbamos a llegar a Puerto Madrid, casi al final del crucero, las autoridades dijeron que no recibirían más barcos, porque el día anterior les había llegado uno con pasajeros contaminados. Hasta ese momento todos dentro del navío íbamos totalmente sanos. El capitán tomó la decisión de ir a Montevideo, pero en el camino a la ciudad se nos notificó que no permitían desembarco de ninguna persona, solo nos recibirían en el puerto para abastecernos”, relata Juan Pablo.

En ese punto, el capitán de la nave tomó la opción de terminar el crucero en Buenos Aires. Las autoridades de la capital Argentina informaron a los tripulantes que para permitir el desembarco se tendrían que cumplir algunos requisitos previos. Entre los requerimientos estaba hacer el chequeo para corroborar que todos los pasajeros estuvieran libres de la enfermedad.

“Así se hizo, y se fijó una fecha de desembarco. Al día siguiente de haber arribado, podrían descender los argentinos o residentes en Buenos Aires a las 7:00 a.m. y a las 9:00 a.m. el resto de pasajeros. Las personas que no vivíamos en esa ciudad teníamos que tener pasajes de regreso a nuestros lugares de origen, no permitían que nos quedáramos en la ciudad. El requisito era que nos montábamos a un bus y ese bus nos llevaba escoltados hasta el aeropuerto”, comenta Rueda.

Según el hombre, por trámites burocráticos, las autoridades argentinas no cumplieron con los horarios programados y solo hasta las 3:00 p. m. permitieron los primeros desembarcos. Quienes tenían vuelos programados entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p. m. perdieron la oportunidad de regresar a casa. En vista de lo sucedido, el capitán del barco tomó la decisión de que quienes no podían desembarcar, irían hasta Fort Lauderdale.

“El sábado pasado, 4 de abril, no llegamos a Fort Lauderdale porque la noche antes del arribo fallecieron los dos primeros pasajeros dentro del barco. Nos tocó llegar a Miami. Al día siguiente murió otro pasajero y se detectó que había varios contaminados, a ellos los fueron evacuando a centros médicos.”

Juan Pablo afirma que se han ido evacuando a pasajeros sanos desde el domingo. Las autoridades de la ciudad solo permiten que bajen personas con un previo chequeo de las autoridades del barco. Los viajeros que desembarcan deben demostrar que tienen vuelo de regreso ya que no les es permitido quedarse en la ciudad.

LOS BUMANGUESES PIDEN AYUDA

La problemática de Juan Pablo y su esposa, se basa en que no tienen la forma de demostrar vuelo de regreso, ya que Colombia está cerrada. Es por esto que piden ayuda para que se autorice un vuelo humanitario. Según Rueda, la aerolínea Spirit fue contratada por la embajada para repatriar americanos que están en Colombia. El lunes pasado partieron dos vuelos desocupados de Miami para recoger ciudadanos americanos que estaban en Bogotá y Medellín. Mañana parte un tercer vuelo a repatriar a los estadounidenses ubicados en Cali.

“Somos los únicos dos colombianos en el barco. Teníamos otro compatriota con esposa americana, pero ella comenzó a mostrar síntomas de neumonía y los desembarcaron aquí para llevarlos al hospital. Lo que hemos solicitado es que por favor permitan que nosotros contactemos a la aerolínea Spirit para que nos lleve a nosotros a Colombia en uno de los vuelos de repatriación de americanos, que parten desocupados de aquí. No estamos contaminados, no estamos enfermos y si estamos confinados hace 10 días en una cabina de 15 metros”, afirma Juan Pablo.

La pareja también comenta que la naviera ha sido muy condescendiente, y se han hecho cargo de los gastos monetarios adicionales desde el 19 de marzo hasta hoy. Ellos pagan los costos de repatriación de todos sus pasajeros a bordo.

“Queremos regresar y cumplir nuestra cuarentena pero en Colombia, no aquí con riesgo de que nos contagiemos porque en el barco está el virus. En este momento no tenemos ninguna manifestación de la enfermedad, nos encontramos bien de salud”, concluye el bumangués.

El cónsul de Colombia en Miami ha estado al pendiente de la situación de los santandereanos y les manifestó estar haciendo todo lo posible para garantizar su retorno.