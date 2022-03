Video: La visión de la guerra de un ucraniano radicado en Bucaramanga

“A pesar que es una situación bastante lamentable en la que los ciudadanos no deberían pagar, creemos que Rusia está en lo correcto. Hace ocho años atrás, que es el tiempo concreto que lleva esta guerra, todo lo comenzó Ucrania. El presidente no quiere llegar a un acuerdo con Putin, por el contrario lo que hizo fue enviar una carta para unirse a Europa, lo que provocó más a Rusia. Lo que se dice en Donetsk, es que a nadie le gusta que lleguen a invadir el patio de su casa”, afirman Gavrilov y Bernal.

La travesía hacia la tierra cafetera inició el 26 de abril de 2021. La idea inicial era viajar por Europa, con el trayecto Moscú - Frankfurt - Madrid - Bogotá, sin embargo, a Egor le negaron la visa, y tuvo que quedarse en el aeropuerto de Moscú. Juan Pablo tuvo que viajar solo, su esposo lo hizo dos meses después por Turquía, directo a Bogotá, pues el ejército ruso lo buscaba para reclutarlo en la guerra.

Los planes de esta pareja se centran en obtener la residencia colombiana para Egor. “Estamos a la espera de lo que nos diga la oficina de refugiados, ya enviamos la solicitud. No pude darle la visa de residencia porque él nació en la provincia de Donetsk, y el certificado de nacimiento está en ucraniano, no nos quieren poner una ‘postilla’ en el certificado de nacimiento, y sin ello no puede obtener sus papeles colombianos. Estamos muy preocupados por esto, también queremos traer a la familia de mi esposo, y no vivir en la incertidumbre de si despertaron con vida o no”, sostiene Juan Pablo.