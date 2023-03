Video: Largas filas para registrar armas traumáticas en Bucaramanga

En la última semana, habitantes del barrio Los Pinos notaron gran afluencia de personas en la calle 14 con carrera 33 a, donde está ubicada la entidad del gobierno encargada de marcar las armas.

Dicha afluencia de personas obedeció a que se vencía el plazo establecido por el gobierno para hacer el registro y la marcación de las armas traumáticas en todo el país.

Incluso, en la fila no solo estaban ciudadanos de Bucaramanga y el área sino de otras personas de Santander e incluso de Cúcuta.

“Viajé a las 11:00 de la noche para poder hacer la fila. Llegué a las 4:00 de la mañana y ya había 90 personas más. Vengo a registrarla para tener todo legal, porque trabajo en calle y estoy expuesto. El marcaje vale $150 mil, debo dejar el arma y en dos meses dan la tenencia y el porte”, indicó Diego Hernández.

Otros ciudadanos también denunciaron que la fecha límite cayó en día de fin de semana por lo que las filas del viernes fueron las más grandes.

“Nos tocó venir hoy y hacer esta fila porque no caímos en cuenta que el 4 era sábado y no atendía. Lo otro es que el primer paso es un registro por página web y solo llega un mail diciendo que se verificaron antecedentes, pero nunca me dieron fecha para venir a dejar el arma”, contó Mario Cáceres.

De acuerdo con el Decreto 1417 de 2021 quien desee tramitar el marcaje de arma traumática tendrá que realizar una serie de procesos antes del 4 de marzo.

Entre ellos se encuentra el registro de documentos de identificación para la revisión de antecedentes y la entrega del arma a Indumil para su posterior marcado.