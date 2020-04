Video: los estudiantes UIS solicitan ayuda para pagar sus matrículas

El próximo 4 de mayo se cumple el plazo puesto por la Universidad Industrial de Santander, para el pago de la matrícula del primer semestre del presente año. Cabe resaltar que la institución hizo un convenio con Coomultrasan para financiar el precio de las matrículas, comprometiéndose a pagar los intereses de los créditos. Sin embargo, estudiantes UIS manifiestan que esta medida no es suficiente y no soluciona la difícil situación que están viviendo sus familias.

Según Jose Hilario Argüello, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la UIS, “Esta crisis sanitaria generó también una crisis económica, la cual se ve reflejada en la pérdida de miles de empleos de personas y la inactividad económica del sector informal, lo cual hace que no exista un ingreso estable que permita respaldar el crédito”.

El representante también manifiesta que a los estudiantes de bajos recursos siempre los ha excluido de la universidad, tres factores: el valor de la matrícula, la calidad de la educación básica (la preparación en los colegios) y los costos de manutención. Esta crisis empeora la situación de los jóvenes que lograron entrar a la universidad, al punto de llevarlos a considerar no seguir estudiando.

“No podemos permitir que el requisito para poder estudiar sea tener plata. La educación es un bien de toda la sociedad y debe ser de carácter universal. No estamos dispuestos a permitir que una institución estatal como la UIS, que se considera como la institución de educación superior más importante del nororiente colombiano, no de ejemplo y no ayude a cerrar las brechas sociales que esta crisis está profundizando”, agrega Jose.

El Sistema Universitario Estatal, órgano compuesto por todas las universidades públicas del país, envió hace un mes, una misiva al Gobierno Nacional solicitando apoyo. Hasta el momento los entes gubernamentales del país no se han manifestado al respecto. Ante esto, los estudiantes de la UIS solicitan al Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, subsidiar el valor total de la matrícula de los 12 mil estudiantes que no tienen la posibilidad de pagarla. Esto correspondería al 0.7% del presupuesto del departamento.

“La gobernadora del Atlántico, se comprometió públicamente con los estudiantes de la universidad a subsidiar el valor de la matrícula. Entonces si es posible. Además de que en los gobiernos regionales, sobre todo para el carácter de nuestra universidad, el Gobernador del Departamento es el presidente del consejo superior, máximo órgano de decisión” asegura el representante estudiantil.

El costo que tendría que pagar la administración departamental para los 12 mil estudiantes que no cuentan con otro ingreso distinto al propio de su familia para la matrícula, sería de 11 mil millones de pesos. De acuerdo a las declaraciones de los representantes, esta no es una cifra muy grande comparada con el presupuesto de Santander, que corresponde a 1.5 billones de pesos para el año 2020, de los cuales 60 mil millones están destinados para educación.

“En la cifras de la universidad el 56% los estudiantes son estrato 1 y 2, sumando el estrato 3, la población estudiantil sube al 83.2%. Es muy importante tener en cuenta que corremos el riesgo de quedar por fuera. Lo que nos vulnera el acceso a la educación, lo cual es un derecho adquirido por los colombianos, reconocido como fundamental por la Corte Constitucional”, concluye Jose Argüello.

Los dos representantes han estado encadenados en la entrada de la universidad en el transcurso de este lunes 26 de abril y tuvieron el acompañamiento del concejal Danovis Lozano.