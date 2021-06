Video: Médicos de Santander hacen desesperado llamado a la conciencia en medio de la compleja situación de Covid-19

Un urgente llamado a la reflexión y a la sensatez hacen nuevamente los médicos de Santander ante el desbordado panorama del coronavirus en la región. Les ruegan a los jóvenes acabar con las manifestaciones y al comercio exigir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Según cifras del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Santander, Crue, este martes el porcentaje total de ocupación de UCI en el departamento es de 99.55% y en el área metropolitana de 99.45%.

Además, este martes se reportaron 2.027 nuevos contagios y 52 fallecidos más por coronavirus. Cifras que llevan a que el departamento haya sobrepasado los 190 mil casos confirmados. De otro lado, 5.952 personas han fallecido por la enfermedad.

“Llevamos más de tres meses así, y mientras continuemos reportando más de 2 mil casos al día seguiremos llenos, porque de esos 2 mil casos, un porcentaje tendrá enfermedad grave en una semana”, explica Mario Castillo, médico anestesiólogo intensivista y Presidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de Santander.

De acuerdo con el personal médico, en este momento la población de mayor incidencia de ingreso a UCI está entre los 18 a los 50 años.

En el Hospital Universitario de Santander, HUS, hay 67 pacientes menores de 60 años en una Unidad de Cuidados Intensivos, es decir allí hay una ocupación del 100 %.

Por su parte, en el Hospital Internacional de Colombia, HIC, hay cerca de 120 pacientes también en UCI Covid.

“Estamos completamente llenos, atendiendo a los pacientes con mucha dificultad. Las UCI de Ecmo se llenan y esos pacientes duran mucho tiempo, por lo cual lograr un cupo para otro paciente es complejo”, señaló Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV.

“Estamos viviendo una situación muy complicada, esto dejó de ser un pico para convertirse en una meseta que no quiere bajar, no logramos que baje...”, agregó.

Carlos Ibarra, subgerente de Servicios Médicos del HUS, indicó que en este centro médico siempre tienen de 7 a 8 pacientes en lista de espera por una UCI, sin contar con las remisiones que llegan diariamente de otros municipios.

“Todos son jóvenes menores de 60 años. Tratamos de ubicarlos en orden de gravedad y en algunos casos hemos contado con la suerte de lograr cupos en otras ciudades”, señaló Ibarra.

Sumado a ello, también reporta dificultades en la atención de los pacientes porque no hay medicamentos suficientes disponibles, lo que puede poner en riesgo el funcionamiento de las Ucis.

“No es momento de manifestarse”

En palabras de Mario Castillo, el sentimiento que embarga al personal de salud es de impotencia “al ver el llamado reiterativo al autocuidado pero ver a un pueblo que sale a marchar, a aglomerarse en las calles y de evidenciar una reactivación económica que no hace cumplir los protocolos”.

“Esta emancipación del pueblo debe esperar un poco, no es el momento, estamos perdiendo muchas vidas valiosas. Quiero hacer un llamado especial a los jóvenes que salen a este tipo de marchas a que se cuiden, a que atiendan el llamado del personal de salud, estamos viendo fallecer gente muy joven. Aunque en las calles no vemos la gravedad de esta situación, en las clínicas y hospitales continuamos colapsados”, resaltó Mario Castillo.

“Entendemos la necesidad de la reactivación económica, pero esta crisis se va a seguir prolongando y es desmotivante ver que desde el gobierno no hay conductas estrictas que nos puedan ayudar a superarla más rápidamente”, enfatizó el médico del HUS.

Hay fatiga en el personal de salud

Médicos, enfermeras, especialistas, auxiliares, entre otros, llevan más de un año luchando diariamente por salvar las vidas de quienes se han contagiado del virus. Turnos de 60 horas, noches sin dormir, tiempo sin ver a su familia y no saber qué es descansar en casa se han convertido en su rutina, una rutina que ya empieza a pasar factura.

“En el personal médico hay fatiga, año y medio atendiendo covid no ha sido fácil. La gente está cansada, por más vacunados sigue siendo un riesgo tener todos los días pacientes covid y ver que la gente no se cuida y peor aún, que no hay ninguna actitud positiva para cuidarse”, señaló Víctor Raúl Castillo.

“Estamos perdiendo la batalla y necesitamos la solidaridad de los santandereanos. Les pido que atendamos el llamado del personal de salud, cuidemos nuestras vidas y las de los demás”, añadió el Presidente de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de Santander.

¿Cuáles son los focos de contagio?

Pese a que epidemiológicamente no hay suficiente vigilancia en el departamento para establecer cuáles son los focos de contagio que han mantenido arriba los casos de Covid-19, en el personal de salud las causas son múltiples.

“Ya veníamos en una curva de ascenso y de crisis hospitalaria, íbamos entrando al pico y vinieron las manifestaciones, la reactivación y la apertura de todo el sistema económico que prolonga este pico y que se mantiene sin tendencia a la disminución”, explicó Carlos Ibarra.

Para Víctor Raúl Castillo la indisciplina social, las manifestaciones, reuniones familiares, bautizos, matrimonios, entre otros han sido decisivos. “Las personas no se están cuidando, no usan tapabocas, no hay distanciamiento, creen que la pandemia ya pasó”.

Según los expertos aún faltan tres semanas duras de pandemia, con disparos en los contagios y las muertes. Por ello invitan a no bajar la guardia. El uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y vacunación son las herramientas para ganarle la batalla al Covid-19.