Video | ‘Mototaxistas’ protestan por anuncio de restricción de sus vehículos por la carrera 33 de Bucaramanga

Varios motorizados decidieron salir a las calles del área metropolitana de Bucaramanga para manifestar su malestar con esa entidad por la supuesta prohibición del paso de motocicletas por el sector de la Carrera 33, entre el sector de las calles 34 y 56.

Aunque el director de la citada institución, Carlos Enrique Bueno Cadena, desmintió el hecho de que por ahora exista tal prohibición, decenas de conductores de motocicletas se movilizan en pequeñas caravanas en inmediaciones de Ciudad Norte y por la Transversal Oriental, entre otros sectores.

La inconformidad de los motociclistas nació tras el reciente anunció de Bueno Cadena, en el que informó a la opinión pública que estudia una nueva medida que consistiría en la restricción del paso de vehículos particulares y de motocicletas por la carrera 33 durante las horas 'pico', en el papel, para mejorar la movilidad, contrarrestar el transporte informal y el mal parqueo en este corredor vial.

Sin embargo, el Director de Tránsito de Bucaramanga dijo que, “al menos por ahora no hay ni resolución oficial ni mucho menos se está implementando dicha medida”.

“Si bien respeto el derecho a la protesta, considero que los motociclistas están desinformados y obviamente por el momento hay paso por la carrera 33”, aclaró el funcionario.

Los inconformes motociclistas sustentan su protesta en que Bueno Cadena informó la semana pasada que, “la controversial medida sería aplicada entre el citado tramo vial e iría en los siguientes horarios: 6 a.m. - 8 a.m. y de 6 p.m. a 8 p.m. No obstante, tal decisión no está en firme, según recalcó el propio funcionario.

Pese a ello, los motociclistas sostienen que, de aplicarse esta medida, ni motocicletas ni vehículos particulares podrían circular por esta vía durante los horarios señalados, lo que sería grave para sus movilizaciones.

No obstante la medida, el Director de Tránsito sí aclaró que esta estrategia sí pretende atacar a los conocidos 'terminalitos' del transporte ilícitos, ubicados en esta arteria vial de la ciudad, así como el transporte informal en toda el área metropolitana de Bucaramanga.

Otra protesta

Por otro lado, según José Velásquez, líder de la veeduría ciudadana ‘Poder Motero’, dijo que “hay otra protesta que partió de la Plaza de Banderas, de Bogotá, con una multitudinaria caravana para denunciar las medidas del gobierno nacional”. “La caravana estaría llegando aproximadamente dentro de 10 o 12 horas a Bucaramanga, en donde los motociclistas dormirán y posteriormente reanudarán el recorrido hacia Cúcuta, intentando luego pasar por Ocaña para llegar a Aguachica. De allí continuará todo el trayecto”.