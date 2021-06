Video: polémica por actividades de comunidades LGBT frente a parroquias de Santander

Un show nudista frente a la Catedral de San Gil y daños en la fachada de la Catedral de la Sagrada Familia en Bucaramanga, son algunos de los hechos que han causado polémica durante las manifestaciones de las comunidades LGBT en el departamento.

Uno de los casos ocurrió hace algunos días en San Gil. Tras recorrer las calles de la ‘Perla del Fonce’, los manifestantes se ubicaron frente a la catedral, allí una integrante de la comunidad procedió a realizar un performance llamado Vogue, famoso en la comunidad LGBT, bailando semidesnuda en el atrio de la Catedral.

Una vez realizada la presentación fueron varias las opiniones de la comunidad pues algunos feligreses estaban en la eucaristía a esa hora.

“Me parece una falta de respeto, vulgaridad y malos valores este show sexual realizado en San Gil, sobre todo que irrespeten el símbolo de la religión como lo es el atrio principal de la Catedral.

“Pueden hacer sus locuras en otro lado, pero no frente a niños, familias y sectores de la comunidad que no comparten estas ideas, orientaciones sexuales e ideologías. Incluso gritaban fuertemente que vivan las putas y los maricas, eso no se había visto nunca en San Gil”, señaló un habitante de san Gil.

Por otro lado, en Bucaramanga, los manifestantes dejaron en la fachada de la Sagrada Familia mensajes en grafitis: “ni Dios ni marido”, “placer anal contra el capital”, “siempre han sido homófobos cuestionado todo”, “ni Dios ni amo”, “ni perdón ni olvido, furia marika”, “libera tu ano”, “Dios bendiga este negocio”.

Según la ciudadanía no está en contra de manifestaciones para pedir derechos, pero estas deben estar enmarcadas en el respeto.