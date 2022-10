Video: Protesta de juez por presunta persecución tras proceso contra Rodolfo Hernández

Detrás del manto rojo está el juez segundo laboral del Circuito de Bucaramanga, Rubén Fernando Morales Rey. Vestido de inquisidor caminó por los pasillos del Palacio de Justicia, haciendo sonar una pequeña campana y dando un discurso en el que asegura que es un perseguido político y judicial.

“Buenas tardes, Palacio de Justicia. Buenas tardes, justicia colombiana. Venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Morales Rey, perseguido por este Tribunal y por toda la justicia colombiana por obrar correctamente”, se escucha en el video difundido a través de redes sociales.

El protagonista continuó con la locución de una “letanía”.

Morales Rey es uno de los togados más veteranos de Santander y juega un papel en la defensa de los funcionarios, pues es presidente del Sindicato Comuneros de la rama judicial.

Esta manifestación se dio, según Morales, porque le revivieron un listado de 14 procesos disciplinarios. Además, el juez denunció que ha recibido amenazas de muerte y percusión desde que decidió no aceptar dineros ni favorecer al excandidato presidencial Rodolfo Hernández dentro de una demanda laboral en contra de una de las empresas del exalcalde de Bucaramanga.

"Me ofrecieron $500 millones para que aplazara la diligencia. Tengo las pruebas. El segundo me invitó y me ofreció $1.000 porque políticamente era terrible para el sistema", dijo Morales a Noticias Caracol.