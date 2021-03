$!Video: Radiografía de un beso en Bucaramanga

En esa vivienda dormían también un hijo y un nieto. De ese pasado, ella asegura que no quiere hablar mucho.

Él tiene 89 años. Ella tiene uno más. La edad no importa, porque el corazón tiene siempre derecho a una última sorpresa. Podría afirmarse que sus maletas maltrechas por el paso de décadas estaban apiladas en el cuarto del olvido. Testarudo el amor. Un día las desempolvó bajo la excusa de una obra de teatro. Sus vidas ahora son un pequeño espacio de luz brillante entre las nostalgias y experiencias acumuladas de Aurora Aparicio y Ramón Celis.

- Decían que por las charlas que teníamos. Claro que yo los rechazaba, no quería echarme de enemigas a mis hermanas...

- Había más señoras. Yo me distraía con las otras. Pero ella poco a poco me empezó a ‘parar bolas’.

- Fuimos a ensayar y él no se acordaba de los diálogos. A mí me dio mucha rabia.

Convencido que uno tiene que ir muy lejos, para saber hasta dónde se puede ir, Ramón ingresó al hogar. Descubrió que las mujeres allí no eran como su abuela. O al menos, eran más alegres, con alegría en mayúscula.

- Camine y verá que no...

- ¿Por qué no se viene para el programa? ¿Qué hace usted solo? ¿No se aburre...?

En sus días intentaba de una y otra forma salir de la melancolía de no tener nada qué hacer. Quería ser útil y evitar que lo enterrara en un derrumbe la impaciencia.

- Mi papá le tenía rabia porque él vivía de la música. Me decía: “usted qué le mira a ese hombre. ¿De qué van a vivir?” Nunca más volvió...

Cuando Aurora ingresó a la fundación de adultos mayores tenía 62 años y su idea del amor era concreta.

- No me llamaba la atención.

Ramón es más moderado al recordar a sus amores. Afirma que tuvo varias novias y de esos encuentros quedaron fuertes heridas, ninguna visible. Unas relaciones, dice, acabaron bien y otras no tanto.

Pero cuando abrazó a Aurora, en la obra de teatro, fue como si una ráfaga de viento lo desordenara todo, hasta el punto que tuvo que sostenerse para que no lo tumbara de un golpe la sensación de tocarle la piel. Para Aurora no fue indiferente esa misma impresión. Ninguno se dijo nada.

Ha de saberse que las palabras no dichas le pesan más al corazón. Con los días siguieron los ensayos y la presentación final. Todos aplaudieron a los nueve actores de la obra. Ellos, Aurora y Ramón, seguían metidos en ese abrazo. Ambos sucumbieron al mismo. Ambos se gustaron a pesar del tránsito de los años. Ambos sintieron el calor del otro, como cuando se respira a fondo una bocanada de aire abrasante.

- Sentí algo tan bello.

Para ese tiempo, tanto Aurora como Ramón pasaban todo el día en el hogar de adultos mayores y en las noches regresaban a sus casas. Tiempo después, llegarían a vivir completamente en la fundación, como siguen en la actualidad. En las tardes, siempre, puntual, caballeroso y atento Ramón acompañaba a Aurora hasta la casa. Hablaban en el camino. Reían en el camino. Algunos días él compraba pollo en un asadero cercano. Iban a cine.

- Mamá, ¿qué pasa con ese señor que viene a la casa?

La pregunta llegó poco después del hijo mayor de Aurora. La respuesta lo desarmó.

- Le dije: “A mí me gusta ese señor”. Ustedes se han ido para donde se les da la gana, me han dejado sola...

Un domingo, hace más de una década, Ramón invitó a salir a Aurora. Esa noche, al regresar él le dijo que la quería. Ella le respondió que lo quería también. Ambos se dijeron que se amaban. Luego ocurrió el beso. Unieron sus rostros de perfil hasta inventar un beso y existir como pareja. Ella cerró los ojos. Por primera vez se tocaron sus bocas.

Él le acariciaba la mano, como si quisiera que nunca se fuera, como si estuvieran muy lejos, digamos en el campo donde crecieron, distante de las intrigas que dicen que a esa edad uno no debe enamorarse. Él la volvió a besar. Tocó su boca. Le bastó cerrar nuevamente los ojos para comprender que desde ese entonces es su compañera y que por un azar, que no buscó, volvió a ser feliz.

- Nos juramos amor. Él me conquistó. Vivimos en el hogar. Tenemos un cuarto para los dos. Soy feliz. Él es un buen hombre. Él no es viejo, él es joven en sus sentimientos. El amor es algo tan lindo...

- Aurora es muy juiciosa. Cuando yo estoy enfermo me cuida, o llama a las enfermeras. Lo mismo me pasa a mí. Cuando ella se pone enfermita, yo no encuentro qué hacer.

Cuando el periodista, el camarógrafo y el sonidista los escucharon hablar así cayó un silencio transparente. Acongojados ante tal demostración de amor, todos guardaron silencio y sonrieron perplejos ante tal ataque de sinceridad.