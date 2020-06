Según en jefe de comunicaciones del aeropuerto, Miguel Soto, “las aves llegaron y no se sabía su procedencia”. Explica que este lugar se ubica “en área rural, en una vereda del municipio de Lebrija, por ende, alrededor tenemos fincas agrícolas y posiblemente se salieron”.

Durante los meses de cuarentena los animales han decidido ser protagonista en diferentes escenarios, donde antes era imposible por la congestión de personas. Entre ellos están los famosos osos perezosos, osos hormigueros, zarigüeyas, búhos, boas, armadillos, una babilla y un zorrillo.

Aunque el caso de ayer no fue tratado por el Grupo Ambiental de la Policía, ya que no fue reportado. La teniente Lucy Carolina Salcedo Jefe de este grupo, explica que “ellos no son fauna silvestre y deben pertenecer a alguna vivienda cercana”.

En Bucaramanga y su área metropolitana se han rescatado 279 animales silvestres entre marzo y junio.

Todos los animales rescatados se trasladan al centro de rescate animal de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. Que se ubica en la vereda Helechales, para iniciar un proceso de recuperación y reintegración a su hábitat natural.

Si como ciudadano llega a presenciar un caso similar, lo puede reportar al número de atención 350 3403 033 o a la línea 123.