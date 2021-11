Los viajeros que tenía programados vuelos a las 7:00 a.m. desde el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, reportaron altercados por el retraso de los mismos. Según ellos, Avianca estaba vulnerando sus derechos como compradores.

Brenda Gil, una de las afectadas, asegura que no entiende por qué vuelos posteriores a su horario de salida, si funcionan con normalidad y se continúan vendiendo pasajes por la página web, mientras que a ellos no se les informó y se les dijo que no hay trayectos por mal clima.

"Todos los vuelos se cancelaron supuestamente por condiciones meteorológicas. Acudimos a la ventanilla para que nos enseñaran otras horas o para que nos dijeran qué podíamos hacer, pero no tenemos ninguna respuesta hasta el momento. Más de 150 personas estamos haciendo el reclamo. Lo que nos dicen es que se les sale de las manos y que vuelos no hay, pero si uno entra en la página a ver, si están vendiendo, a un millón de pesos. ¿Por qué nuestros vuelos desde las 7:10 de la mañana no salen y si están saliendo otros?", comenta Brenda.

Según los usuarios, la aerolínea les indica que se están reasignando los vuelos, pero no se sabe para qué día.

"No nos aseguran nada. Hay personas que necesitan viajar urgentemente. Estamos pidiendo hablar con el gerente, pero nadie nos da solución, nadie nos dice nada", agrega Leal.

Por otra parte, funcionarios de la aerolínea Avianca aseguraron a Vanguardia que las condiciones meteorológica están fuera del control de la empresa, y al igual que ellos, todo el aeropuerto ha tenido retrasos.

"El aeropuerto de Bucaramanga amaneció cerrado y solo hasta hace poco lo abrieron. Ninguna aerolínea por seguridad operacional puede despegar con con estas condiciones de mal tiempo. La aerolínea ha dado soluciones a los dos vuelos que se cancelaron. Los pasajeros todos fueron acomodados en el transcurso del día y hasta mañana, pues los demás vuelos están llenos. Hay otros que se encuentran demorados entre Bucaramanga y Bogotá / Bogotá y Bucaramanga porque toda la operación se corre por un efecto dominó", comentó Viviana Escobar, funcionaria de la aerolínea Avianca.

Escobar aseguró igualmente que la Aeronáutica Civil y la Superintendencia han estado muy presentes durante toda la mañana atendiendo la situación.