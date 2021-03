Video: Sin paso el deprimido de la Quebradaseca debido a inundación por taponamiento de alcantarillas

El taponamiento del sistema de alcantarillado en el deprimido de la Avenida Quebradaseca de Bucaramanga, sentido Oriente-Occidente, ocasionó inundación desde la noche del pasado domingo.

Al parecer la emergencia se dio debido a la acumulación de basura. El domingo vehículos que quedaron atrapados pues se apagaron al pasar por la zona inundada, fueron sacados con ayuda de habitantes de la zona.

“Venía de mi negocio para la casa, desprevenido, era como la 1:00 de la mañana, cuando me di cuenta caí en el charco, quedé bloqueado el carro se me apagó. Había tres taxis, como cuatro motos y mi carro en la misma situación. Eso es un peligro, donde venga metido me volteo ahí, el carro lo tengo en el taller porque quedó acabado”, manifestó Anderson Anaya, uno de los afectados.

Al lugar acudieron Bomberos y Policía, sin embargo, no cuentan con la maquinaria para succionar las alcantarillas por lo que se está a la espera de que la Empas realice esta labor.

Por el momento el tráfico en sentido oriente – occidente se encuentra anulado por lo que se recomienda tomar vías alternas.