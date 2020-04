Viva la Semana Santa con

Definitivamente será una Semana Santa ‘a puerta cerrada’. Tras la pandemia, a los creyentes católicos les corresponderá orar en casa, seguir vía streaming las Sagradas Eucaristías o simplemente establecer su propio estilo de fe a la hora de elevar las plegarias al cielo.

De acuerdo con lo estipulado por la Arquidiócesis de Bucaramanga, mientras se cumple con el denominado aislamiento preventivo, cada párroco deberá utilizar desde su templo los medios digitales que disponga para compartir el Evangelio.

Bajo el lema ‘La fe entra por casa’, debido al confinamiento producido por el Coronavirus, los sacerdotes se las ingeniarán para llevar a cabo diferentes acciones virtuales en las que los fieles y los propios nazarenos podrán participar para sacar adelante la procesión de este año de una forma muy hogareña.

Por un lado, se anima a los ciudadanos a enviar imágenes en Redes Sociales de procesiones pasadas y a mandar mensajes de fe a la ciudad.

También se emitirán vídeos con lecturas del Evangelio o vitamínicos para el alma, de tal forma que puedan unir virtualmente a los ciudadanos y a los nazarenos de la formación de terciopelo marrón y, de esta forma, disfrutar de unos minutos de oración, aunque cada uno lo haga desde su casa.

Es algo histórico

Según Monseñor Primitivo Sierra Cano, quien está al frente de la Parroquia Santa Teresa de Calcuta, “después de la Segunda Guerra Mundial, será la primera vez que vamos a celebrar una Pascua atípica”.

“Esta semana servirá para que retornemos a los orígenes de la fe, donde los primeros cristianos celebraban en las catacumbas los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor”, señaló.

“En ese periodo de la historia los enemigos eran visibles, hoy el enemigo es invisible. Esa experiencia de persecución fortaleció la fe y la confianza en el Señor Resucitado”, agregó.

“Estoy convencido de que la experiencia de miedo, incertidumbre y angustia que estamos viviendo servirá para purificar la fe, valorar nuestras tradiciones y hacer una devoción por la persona de Nuestro Señor Jesucristo”, argumentó.

Informó que la parroquia Santa Teresa de Calcuta también va a celebrar la Pascua utilizando los medios virtuales, y de esta manera animará, fortalecerá y acompañará a la comunidad: “No vamos a estar físicamente presentes, pero la comunión de los Santos nos unirá en una misma fe, esperanza y caridad”.

Más programación

De igual forma, Monseñor Israel Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, manifestó que “mientras persistan las causas de la declaratoria de emergencia por el Coronavirus, nos corresponderá orar en el hogar. Por tanto, de forma extraordinaria y transitoria, en relación con las actividades propiamente litúrgicas, como la celebración de la Eucaristía y demás sacramentos, no se permitirá el ingreso de fieles a los templos”.

“Sí se programarán estas celebraciones, como es tradicional, solo que los templos no permitirán el ingreso de los fieles católicos”, recalcó.

“Todo está coordinado para la conmemoración de la Resurrección del Señor en todas las parroquias. Se va a celebrar la Semana Santa con las puertas cerradas y acompañados de Jesús y de los medios de comunicación, para llegar a cada uno de los ciudadanos”, anotó.

En sintonía

Ante la actual ‘cuarentena’ que se presenta y con la imposibilidad de poder asistir a los principales actos religiosos en estos días, se harán transmisiones en directo desde el Vaticano. Los actos que siempre realiza el Papa Francisco no serán cancelados, pero se desarrollarán sin público.

Mañana, 5 de abril, a las 8:00 a.m. se transmitirá la Eucaristía del Sumo Pontífice. A las 9:00 a.m. se presentará la Celebración del Domingo de Ramos; mientras que el Jueves Santo, 9 de abril, a las 10:50 a.m., se podrá ver la Eucaristía del Papa Francisco; y a las seis de la tarde será la Celebración de la Última Cena del Señor.

Al siguiente día, 6 de abril, a las 10:50 a.m. será la Eucaristía de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, también por el Papa; mientras que a las 6:00 p.m. se transmitirá esta misma ceremonia en Colombia.

El Sábado Santo, 11 de abril, a las 5:30 p.m. se presentará la Celebración de la Vigilia Pascual; para finalizar el 12 de abril con la Eucaristía del Papa Francisco a las 8:00 a.m., y una hora más tarde los actos de la Celebración Domingo de Resurrección.