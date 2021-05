Hace un año la vida de Ernesto García transcurría entre las paredes de su vivienda en el barrio San Alonso de Bucaramanga. Su familia no lo dejaba “ni asomarme por la puerta” como mecanismo de prevención ante el virus que rondaba por el mundo.

García, de 83 años, entendía la preocupación de sus tres hijos, pero no dejó de pelear con ellos exigiendo un poco de libertad.

“Me sentía como un niño. Rogaba porque me visitaran o me dejaran ir a comprar el pan. Yo soy una persona independiente. Salía con algunos amigos, me sentaba en un parque o ayudaba a hacer vueltas”, comenta el hombre.

Sus rutinas se modificaron por los confinamientos y los autoaislamientos pues el COVID-19 actúa con mayor severidad en hombres y en mayores de sesenta años. El riesgo era doble.

“Triple si me suma la hipertensión. Por eso mis hijos y nietos me tenían como en una burbuja de la que ya me estaba hartando. Si no me hubiera vacunado, ya habría salido corriendo de la casa”, cuenta.

El 6 de marzo, a eso de las 10:00 de la mañana, Ernesto fue con su nieto mayor a una IPS en Cañaveral. Allí una enfermera le indicó que recibiría la primera dosis de la vacuna de Sinovac, un biológico con el virus inactivo que, por orden del Ministerio de Salud de Colombia, basados en estudios científicos, era el indicado para aplicar en la población mayor de 70 años.

“Sentí el chuzón y ya. Mi nieto grabó todo el proceso y le hizo más preguntas a la enfermera que yo. Me dijeron que podía sentir dolor, pero no sentí nada. El 27 de marzo fue el segundo ‘chuzonazo’, ese sí me dio fiebre”, expuso el bumangués.

Pero fueron solo dos días de malestar. Al tercero, recuerda, ya quería salir de su casa. Llamó a dos o tres amigos que “todavía siguen vivos” y ellos también estaban recién inmunizados. Sin consultar con su familia, se citó con ellos para el 10 de abril.

“Ya no me iba a dejar tratar como niño. A uno siempre le queda la duda de si de verdad el virus no lo va a matar, pero no voy a pasar otro año encerrado. Me sigo cuidando, llevo el tapabocas y alcohol. Pero me hacía falta salir, hablar con otra gente, sentirme útil”.

García cuenta que ahora puede reunirse frecuentemente con otras personas vacunadas. Sus nietos lo visitan más seguido y ha podido disfrutar de abrazos fraternos y caminatas por las calles vecinas.

“Me pareció lindo que me cuidaran tanto y ahora siento que estoy listo para continuar con lo que me queda de vida. Soy consiente de que me puede dar el virus, por lo que sigo cuidándome, pero ya me dan permiso para ir al parque o por el mercado”, afirma García, pensionado de la Nacional de Cigarrillo.

El mismo pensamiento tiene Matilde Pedraza. Ella fue vacunada el 20 de marzo en una Clínica de Bucaramanga. Fue con su hijo menor, quien pidió permiso en su trabajo para poderla acompañar.

“Fue todo un acontecimiento”, recuerda Pedraza, “mis nietos me hacían videollamada llorando, felices porque ya iban a poder abrazarme”.

Y es que además de las visitas y las salidas, la mujer de 77 años cuenta que el calor de hogar también se vio disipado por la pandemia. Vive con una hija y una nieta y los abrazos, los besos, los saludos efusivos también mermaron.

“Llegaban y ni se acercaban. Me saludaban de lejos como si yo fuera el problema. Menos mal ya tengo las dos dosis y ese día les dije ‘¿ahora sí me van a saludar bien?’. Estuvieron muy pendientes de mi todo el tiempo, pero esos detallitos hacen falta”, comenta.