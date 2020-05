Hoy insisten en que no salgamos de casa, casi que para evitar una guerra de nuestro cuerpo con un virus del que no se sabe casi nada, pero para algunos, la guerra parece estar en su hogar. Cumplir con la cuarentena es un privilegio de clase que más de 1.800 habitantes de calle que hay en Bucaramanga, según la cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no pueden permitirse porque viven del ‘rebusque’.

Oportunidades casi nulas, un miedo perpetrado por una alacena vacía e hijos que alimentar es la guerra contra la que intenta luchar el colectivo social “¿Ya desayunó?”.

Un domingo hace cuatro años siete bumangueses, entre ellos Andrea Barrera, decidieron salir a Quebradaseca a darr desayunos. Se establecieron en la carrera 14 con calle 29, en una zona de recicladores; arrancaron con 70 desayunos y lograron superar los 250.

El 1 de marzo tuvieron el último desayuno colectivo por efectos de la pandemia. “No podía desamparar a todas esas personas que en su mayoría viven del día a día y pagan cada noche por un lugar donde dormir. Tenía la necesidad de seguir con la labor”, afirma Andrea Barrera, abogada de profesión y líder de esta iniciativa.

Siguen con la recolección de ayudas, pero esta vez los aportes son económicos o alimentos no perecederos para armar mercados que representen una alimentación balanceada. “Lo más difícil es llegar a todos, pero lo seguimos haciendo”.

Usa los días de ‘Pico y cédula’ para repartir las ayudas con su equipo: Freddy Aguillón, Bibiana Ariza, Christian Barragán y Luis Tapias, y en su experiencia descubren que definitivamente el virus no nos iguala. Que la experiencia se torna diferente cuando hay que encerrarse “en espacios muy pequeños construidos en madera, pisos inestables de tierra, una o dos camas para familias de 6 personas”, como ocurre con quienes han ayudado.

Villas de Girardot, 12 de Octubre, La Feria, Claveriano, Centro - Quebrada seca, El pantano (La Joya), en barrios no lejanos de nuestra realidad, el virus se ha juntado con una enfermedad que se encarniza con los más pobres: el hambre. Andrea y su equipo han llegado allí enfrentándose, además, a la incredulidad.

Las redes sociales, son sus mejores aliados para contarle al mundo que sí hay una esperanza en medio de la crisis. Que sí se salvan vidas con una bolsa de arroz o una libra de granos.

Una cita cancelada

La situación ya era difícil antes de la pandemia. Andrea tuvo que cambiar la cita de cada ocho días, por una cada 15. “Nuestro ideal es alejarlos de un ambiente de violencia, de mendicidad y cambiar la única realidad que han experimentado: pedir regalado”.

Ayudar está a una llamada de distancia: 3156161668 o un movimiento bancario: Cuenta de ahorros Bancolombia N° 79570501653. Porque pese a que la crisis ha renovado el rol de organismos gubernamentales y estos trabajan en impactar de forma positiva esta población, la pandemia ha dejado en evidencia que se requiere del trabajo colaborativo para superarla.