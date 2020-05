“¿Ya desayunó?”: la iniciativa que ha reemplazado el hambre en cuarentena

Hoy insisten en que no salgamos de casa, casi que para evitar una guerra de nuestro cuerpo con un virus del que no se sabe casi nada, pero para algunos, la guerra parece estar en su hogar. Cumplir con la cuarentena es un privilegio de clase que más de 1.800 habitantes de calle que hay en Bucaramanga, según la cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), no pueden permitirse porque viven del ‘rebusque’.

Oportunidades casi nulas, un miedo perpetrado por una alacena vacía con hijos que alimentar es la guerra contra la que intenta luchar el colectivo social “¿Ya desayunó?”.

Un domingo, hace cuatro años, siete bumangueses, entre ellos Andrea Barrera, decidieron salir a Quebradaseca a dar desayunos. Se establecieron en la carrera 14 con calle 29, en una zona de recicladores; arrancaron con 70 desayunos y hasta hace unos meses lograron superar los 250.

El 1 de marzo tuvieron el último desayuno colectivo por efectos de la pandemia. “No podía desamparar a todas esas personas porque en su mayoría viven del día a día, que pagan cada noche por un lugar donde dormir. Tenía la necesidad de seguir con la labor, cuidando la salud de todos”, afirma Andrea Barrera, abogada de profesión y líder de esta iniciativa.